吳怡農拚立委暴瘦8公斤　挨批「肌肉網美」20小時不休息

▲吳怡農到南京公寓市場掃街。（圖／吳怡農競選辦公室提供，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

距離2020立委選舉不到80天，民進黨立委參選人吳怡農為拚選戰每天連續工作20小時不休息，體重更狂降8公斤。談到遭對手攻擊「肌肉網美」，吳怡農今（31）日表示，沒辦法控制任何對手的攻擊，也沒辦法評論對手的選舉策略，現階段的重點是要做好自己。

對於民眾黨立委參選人何景榮在臉書酸「給進軍演藝圈的肌肉網美吳怡農，無限的祝福」，以及國民黨總統參選人韓國瑜說民進黨政治人物都「白白胖胖」，吳怡農31日受訪時表示，沒辦法控制任何對手的攻擊，也沒辦法評論對手的選舉策略，現階段的重點是要做好自己，「我們跟所有的選民的支持者最好、最好的溝通、最好的對話，讓大家看到我們的專業。」

另外，吳怡農投入選舉以來積極展開拜票行程，他31日到選區內的南京公寓市場拜票時，即使冒雨也堅持走完全程，緊握每雙選民的手，菜市場的婆婆媽媽們都獻上關心，其中還有一家菜販，特別藉著好彩頭，給吳怡農好運。

對於吳怡農每天連續工作20小時不休息，更暴瘦8公斤，連黑眼圈都越來越深，今天陪同掃街的民進黨市議員張茂楠特別送上自家中藥行的招牌「生脈飲」，讓吳怡農補元氣，並提醒選舉只會越來越累，中藥喝完了，就回來拿，全力支持吳怡農。

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