寶寶脖子歪恐非可愛！小心「先天肌肉性斜頸」　早治療可恢復

▲先、後天的斜頸都會有一側的胸鎖乳突肌特別緊縮，建議盡快接受治療，會有較好的預後。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

常常會有家長抱著剛出生的孩子詢問復健科醫師：「我的小孩好像脖子歪歪的？」大部分小朋友經過診斷後，研判為先天肌肉性斜頸，經過治療後，胸鎖乳突肌厚度會恢復到正常範圍，醫生建議發現寶寶此症狀時，一定要盡快接受治療，大部分的患者可恢復正常的狀態，避免其它併發症發生。

大千綜合醫院復健科陳克銘醫師表示，先天肌肉性斜頸又名「歪脖子」，目前成因眾說紛紜，可能是胎位異常或生產時拉傷胸鎖乳突肌導致的，其他包括先天性頸椎異常、頸椎脫位、痙攣型斜頸、頸部腫塊或感染等，也可能會造成小兒斜頸的發生。

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陳克銘也說，不論是先、後天的斜頸，患者都會有一側的胸鎖乳突肌特別緊縮，會讓臉轉向患側對側並合併頭頸側彎至患側，而斜頸嚴重的個案，甚至可直接在胸鎖乳突肌上摸到硬塊或纖維化組織；目前超音波影像儀及頸部X光是檢查評估斜頸時的主要工具，利用超音波影像儀可量測腫塊大小、評估預後並判斷是否需要接受手術治療。

▲將復健治療融入日常生活中，注意姿勢的調整和照顧等，讓治療斜頸的效果達到最佳化。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳也強調，斜頸若沒有經過適當的治療，將來可能會造成患側臉部漸漸變小、頭蓋骨不對稱、患側胸鎖乳突肌及頸部筋膜攣縮變形，甚至可能造成下頸部及上背部的脊椎側彎。因此提早進行保守治療，如患側胸鎖乳突肌的被動伸張運動、超音波熱療、主動運動強化對側的肌力，也可將治療原則融入日常生活中，如注意姿勢的調整和照顧等，可以讓治療效果達到最佳化，也能有更好的預後。

大千醫院也呼籲，年紀較大的患者，也接受過適當的保守治療，但仍然有嚴重斜頸或臉部畸形狀況時，則可考慮接受手術治療；斜頸不是可怕的疾病，若是發現有疑似斜頸的可能，或診斷為斜頸，一定要盡早就醫治療，相信大部分患者都能恢復到正常的狀態，並避免其它併發症的發生。

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