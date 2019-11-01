苗栗男下班後憑空消失！「機車墜崖」家屬急報警急尋…現身10公里外

▲張男疑騎車摔落山崖，消失1整天後，家屬趕忙報警，31日下午警方在10公里外的便利商店將他尋獲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名張姓男子（24歲），10月30日傍晚下班後遲遲未返家且失聯，家屬焦急報警協尋，10月31日上午他的機車在119線道路銅鑼工業區往客屬大橋的邊坡上被發現；消防、救難人員出動前往搜尋都不見蹤影，警方根據手機定位發現張男出現在獅潭1處便利商店，遂前往將他帶回。

警方表示，張男在銅鑼工業區裡上班，日前下班後徹夜未歸，家人撥打電話也都沒有回應，擔心發生意外趕忙報警處理；隔天一早公司同是沿著張男下班路線找尋，發現他的機車摔落在119號縣道的邊坡下方10多公尺的地方；銅鑼消防分隊及苗栗救難協會人員，隨即展開搜救行動，攀降搜索還動用空拍機尋找，但遲遲不見人影。

▲▼消防、救難人員出動前往搜尋未果，警方再依手機定位查出位置，才在10公里外的便利商店將他尋獲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方用手機定未來找尋，下午1點左右，發現訊號出現在獅潭鄉仙山附近，獅潭分駐所所長楊秉學接獲通報，率同巡邏警員羅明玉，並請民力協助尋找，在鄉內新店老街、台3線公路四處尋找，下午2點時20分在台3線公路邊的全家便利超商內，發現特徵符合失蹤的張姓男子。

張男也向警方表示，因工作上的因素，讓他情緒非常低落，當天返家時騎機車不慎摔落邊坡，當場昏迷了一下後又自行爬起，才會步行到車站，搭客運到獅潭散散心；警方也將他帶回分駐所先作休息，再通知家人前來帶回，才結束了這場驚魂記。

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