男喝完喜酒醉上路撞飛騎士　「昏迷指數3」好友頂罪一併送辦　

記者黃孟珍／苗栗報導

又是酒駕惹禍！苗栗縣苑裡鎮曹姓、謝姓2名男子，參加完喜宴後，酒駕開車上路，卻與鐘姓機車騎士發生擦撞，騎士被撞飛後，頭部重創送醫，目前昏迷指數3，而一開始，謝姓男子說他是轎車駕駛，被帶回警局，但事後車上另一名曹姓男子才承認，駕駛是他，經酒測後2人酒測值達0.5，最後被依公共危險罪送辦！

▲鍾姓騎士返家途中，遭酒駕的曹男從後方撞擊，送醫後仍有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

鍾男的表弟在臉書上po文表示，肇事駕駛酒駕還想肇逃，影片中看到曹男駕駛自小客車與鍾男機車同為由北往南行駛，曹男一路從內側車道往外側切，欲駛入中山路時，從左後方撞上直行的鍾男，曹男車輛未煞車一路滑行數公尺遠，家屬認為曹有肇逃嫌疑。

▲鍾男遭撞擊後，巨大的聲響也讓附近的民眾趕緊跑出來幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，到達現場後發現鍾男倒臥路邊一動也不動，機車零件散落一地，鍾男頭部遭到嚴重撞擊失去意識，送醫後診斷為腦出血，昏迷指數只剩3，緊急接受腦部血塊清除手術，及置入電子式顱內壓監視器，目前在加護病房觀察中，

警方表示，接獲報案後前往現場處理，發現這2名年約50多歲的曹、謝男子，他們供稱是剛喝完喜酒，開車準備返回市區，事發之後謝男一度還想替朋友頂罪，向警方表示，自己才是駕駛；但發現酒駕肇事事態嚴重後，又改口坦承車是曹男所開，曹、謝2人訊後分別依《公共危險罪》、《頂替罪》移送法辦。

▲▼被撞的鍾男機車零件散落一地；鍾男的表弟還放上照片，祈求表哥快點醒來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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