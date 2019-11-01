　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男喝完喜酒醉上路撞飛騎士　「昏迷指數3」好友頂罪一併送辦　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃孟珍／苗栗報導

又是酒駕惹禍！苗栗縣苑裡鎮曹姓、謝姓2名男子，參加完喜宴後，酒駕開車上路，卻與鐘姓機車騎士發生擦撞，騎士被撞飛後，頭部重創送醫，目前昏迷指數3，而一開始，謝姓男子說他是轎車駕駛，被帶回警局，但事後車上另一名曹姓男子才承認，駕駛是他，經酒測後2人酒測值達0.5，最後被依公共危險罪送辦！

▲鍾姓騎士返家途中，遭酒駕的曹男從後方撞擊，送醫後仍有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鍾姓騎士返家途中，遭酒駕的曹男從後方撞擊，送醫後仍有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

鍾男的表弟在臉書上po文表示，肇事駕駛酒駕還想肇逃，影片中看到曹男駕駛自小客車與鍾男機車同為由北往南行駛，曹男一路從內側車道往外側切，欲駛入中山路時，從左後方撞上直行的鍾男，曹男車輛未煞車一路滑行數公尺遠，家屬認為曹有肇逃嫌疑。

▲鍾男遭撞擊後，巨大的聲響也讓附近的民眾趕緊跑出來幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鍾男遭撞擊後，巨大的聲響也讓附近的民眾趕緊跑出來幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，到達現場後發現鍾男倒臥路邊一動也不動，機車零件散落一地，鍾男頭部遭到嚴重撞擊失去意識，送醫後診斷為腦出血，昏迷指數只剩3，緊急接受腦部血塊清除手術，及置入電子式顱內壓監視器，目前在加護病房觀察中，

警方表示，接獲報案後前往現場處理，發現這2名年約50多歲的曹、謝男子，他們供稱是剛喝完喜酒，開車準備返回市區，事發之後謝男一度還想替朋友頂罪，向警方表示，自己才是駕駛；但發現酒駕肇事事態嚴重後，又改口坦承車是曹男所開，曹、謝2人訊後分別依《公共危險罪》、《頂替罪》移送法辦。

▲▼被撞的鍾男機車零件散落一地；鍾男的表弟還放上照片，祈求表哥快點醒來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼被撞的鍾男機車零件散落一地；鍾男的表弟還放上照片，祈求表哥快點醒來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼被撞的鍾男機車零件散落一地；鍾男的表弟還放上照片，祈求表哥快點醒來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►苗栗男下班後憑空消失！「機車墜崖」家屬急報警急尋…現身10公里外

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
害桿弟摔成植物人...想包2萬元打發！豐泰董事違規開球車　法
林昶佐收恐嚇信！署名「寒佳君」嗆：子彈已準備好
熟女官員貪污1330萬…受審時「公主病」發作淚崩：沒有吹風機
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南市南山公墓發現無名骨骸　「皮膚刺青還在」警籲請指認

檢警認定他指揮「直播主之亂」　連千毅大哥謝育全遭羈押禁見

外婆「涉虐童致死」上銬聲押禁見！蘆洲6歲童疑遭虐死　瘦如骷髏全身舊傷

想包2萬元打發…製鞋董事違規開球車害女桿弟摔成植物人！法官判賠1004萬

男喝完喜酒醉上路撞飛騎士　「昏迷指數3」好友頂罪一併送辦　

林昶佐收「慶記」恐嚇信　「寒佳君」嗆：您該退休了

指控地勤害她無法回鄉陪考！小孩落榜　陸婦向桃機及航空公司求償148萬

出獄不到1天...殺人犯遇火劫！慘被燒成焦屍　屋主曝：他兒子之前也暴斃在這

宜蘭外送員1個月交通事故13件16傷違規57件　宜警要嚴加取締

「總統專機享特權！無犯罪！」　私菸案吳宗憲律師做無罪辯護

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

台南市南山公墓發現無名骨骸　「皮膚刺青還在」警籲請指認

檢警認定他指揮「直播主之亂」　連千毅大哥謝育全遭羈押禁見

外婆「涉虐童致死」上銬聲押禁見！蘆洲6歲童疑遭虐死　瘦如骷髏全身舊傷

想包2萬元打發…製鞋董事違規開球車害女桿弟摔成植物人！法官判賠1004萬

男喝完喜酒醉上路撞飛騎士　「昏迷指數3」好友頂罪一併送辦　

林昶佐收「慶記」恐嚇信　「寒佳君」嗆：您該退休了

指控地勤害她無法回鄉陪考！小孩落榜　陸婦向桃機及航空公司求償148萬

出獄不到1天...殺人犯遇火劫！慘被燒成焦屍　屋主曝：他兒子之前也暴斃在這

宜蘭外送員1個月交通事故13件16傷違規57件　宜警要嚴加取締

「總統專機享特權！無犯罪！」　私菸案吳宗憲律師做無罪辯護

見新歡眼紅！67歲男闖舊情人家「毆打、脫褲猥褻」...手臂遭菜刀砍傷濺血

顏擇雅／彭斯演講為美國「文化戰爭」另闢新戰場

掃地機撞3下！沙發底下擠出「奇怪生物」　渾圓屁屁成亮點

體育運動精英獎　彭政閔入圍最佳運動精神獎

外送沒關拉鍊！歐告機車旁「自取餐點」　網笑：可申請職災嗎

星巴克 Ｘ Stanley聯名11／6開賣　6款灰黑與紅色限定版潮翻天

中信盃黑豹旗／隊長林夏萱展現劈腿接球美技　明道撐7局不簡單

到泰國玩注意！攜帶電子菸也違法　6座機場全面禁煙

帶神秘「勇士湯」探班家家　Lulu放話：我戴頭套扮樂團主唱！

7人失蹤！南韓消防直升機載病患就醫墜海　經14小時尋獲機身及1遺體

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

1500萬超跑成8000廢鐵　他求國賠

李堉睿大鬧IKEA　到案辯：想要「挑戰自我」！

「珍奶姐姐」豐滿上圍　網轟動：好想速這杯

蘆洲6歲童疑遭虐死　外婆遭聲押

網曝「台男娶越南妹」社團真相：每人至少損失60萬

李興文兒李堉睿拒警偵訊　「律師不到我就不講」

李堉睿裸身大鬧IKEA　警方將帶回偵訊

IKEA怒告！李興文子李堉睿光屁坐展示椅DIY　警辦2罪

6歲童疑遭虐死　遭目擊皮包骨全舊傷

即／高中情侶無照雙載　撞拖板車1死1傷

直擊吳小哲翹腳抽菸！網質疑：手腳斷？　他喊告

尋芳高清片！嫖客鐵支路詢價　賣淫女：保證值回票價

即／6歲男童浴室跌倒殞命　阿嬤關完瓦斯嚇傻

更多熱門

相關新聞

花蓮少年無照酒駕　飛撞曳引車身亡

花蓮少年無照酒駕　飛撞曳引車身亡

花蓮縣新城鄉30日凌晨3時許發生嚴重死亡車禍，一名年僅15歲的李姓少年無照騎乘機車，行經台9線蘇花公路、新順興路口時，高速攔腰撞上曳引車，黑色機車當場扭曲變形，而李姓少年也倒臥在地、大量出血，經送醫搶救10個多小時後，仍宣告不治身亡。警方事後透過抽血檢測，還意外發現少年酒精濃度超過法定標準，確認是酒駕，但詳細肇因仍待進一步釐清。

興大生遭賓士撞死　爸一看痛哭：他一定很痛

興大生遭賓士撞死　爸一看痛哭：他一定很痛

4度因「試菜」酒駕挨告！廚師喊冤

4度因「試菜」酒駕挨告！廚師喊冤

休旅車衝人行道　駕駛曾酒駕又被吊照

休旅車衝人行道　駕駛曾酒駕又被吊照

喝茫女自摔爆血！基隆媽通報反被責怪

喝茫女自摔爆血！基隆媽通報反被責怪

關鍵字：

通霄酒駕頂罪

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面