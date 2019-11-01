難兄難弟！好友騎車出遊疑精神不濟　同一地點相繼「犁田」　

▲2名何姓及劉姓男子，分別騎機車從桃園到嘉義遊玩，回程時疑精神不濟自摔，所幸員警到場處理，沒有造成2次事故發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市2名何姓（19歲）及劉姓（20歲）青年，10月中旬分別騎乘2部機車前往嘉義遊玩，回程時行經苗栗縣西湖鄉台1線北上路段119.6公里處時，疑似因路況不熟加上精神不繼而先後自摔，造成車損及身體多處擦挫傷，2人因傷一度無法自行起身，橫臥於車道上，所幸通霄分局西湖分駐所員警及消防人員到場處理，防止2次事故發生。

通霄分局表示，10月中旬自桃園市騎乘機車南下嘉義遊玩，於夜間8時許北上返程行經苗栗西湖鄉，當時2部機車一前一後行駛，後車劉男疑精神不濟加上路況不熟，車行偏靠路旁排水溝，待察覺急煞並欲拉回龍頭，但為時已晚，人車慘摔路肩。

▲何姓及劉姓男子在同一地點相繼摔車，也令在場處理的員警嘖嘖稱奇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，更離奇的是，前車何姓友人由照後鏡發現同伴摔車，即刻將機車調頭欲救助友人，未料疑似轉彎幅度過大，於相同事故地點車輛也打滑「雷禪」，兩人遂成了名符其實的難兄難弟；所幸恰逢西湖鄉代表會古副主席路過事故地點，第一時間協助通知轄區通霄分局西湖分駐所員警及消防人員到場處理，並確認2人均無酒駕，並協助2人就醫包紮。

苗栗縣警察局通霄分局再次向民眾呼籲，切勿疲勞駕駛，行經路況不熟路段建議減速慢行，以爭取更多反應時間，避免危及自身及他人用路安全，倘有需要民眾可多加利用行動裝置下載內政部警政署警政服務系統app，內建有協助招呼計程車知服務，並也歡迎民眾向警方尋求其他相關必要之協助，以免意外事故發生。

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