出獄不到1天...殺人犯遇火劫！慘被燒成焦屍　屋主曝：他兒子之前也暴斃在這

▲民雄火警，警消撲滅火勢後，發現劉姓老翁陳屍客廳沙發。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義民雄一處空屋1日凌晨發生火警，警消獲報趕抵現場緊急撲滅火勢，但卻發現裡頭一名劉姓老翁被燒成焦屍。經過調查，劉姓老翁10月31日才剛出獄，相隔不到一天，卻被燒死在空屋，而令人驚訝的是，老翁兒子多年前也在同處暴斃，種種巧合也讓人不寒而慄。

警消人員表示，1日凌晨2點多接獲民眾報案，稱民雄鄉東湖村東勢湖一處空屋發生火警，遂立即出動滅火。然而，火勢撲滅完畢，卻在客廳沙發發現一具焦屍，而經過調查，發現死者是一名劉姓老翁，至於詳細起火原因還有待調查。

▲劉姓老翁被燒成焦屍，巧合的是，其兒子過去也暴斃在同棟房。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，劉姓老翁是當地的頭痛人物，經常進出監獄，10月31日才剛因殺人罪服刑完畢，沒想到才不到1天，老翁就被燒死在屋內。令人驚訝的是，老翁兒子多年前也被發現酒後暴斃在同處，如今老翁卻也被燒死在裡頭，讓人不勝唏噓。

該空屋的蔡姓屋主表示，老翁兒子暴斃後房子就只簡單上鎖，老翁前一天出獄才又再回到該處。蔡姓屋主回憶，老翁菸癮很重，且有失眠的困擾，需要仰賴安眠藥才能入睡，因此猜測老翁是因為吃藥後熟睡而來不及逃離火場。

▲警方正積極調查老翁真正死因。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於老翁身體呈現焦黑狀況，不過初步看起來並無外傷，而至於詳細的死亡原因，還有待進一步相驗才能確定。

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