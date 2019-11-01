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影／李興文氣瘋了...長子李堉睿大鬧IKEA　到案辯：模仿外國影片，「挑戰自我」！

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記者陳豐德、陳韻如／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿28日深夜大鬧IKEA，還將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道上，事後遭到賣場經理提告妨害風化、無故侵入他人建築物。1日中午警方已找到他本人，並帶回偵訊，而他向警方表示，自己是因為看到國外的影片，想要模仿，才興起想要「挑戰自己」的念頭，但沒想到卻闖出大禍。

▲▼李堉睿在打烊的IKEA脫褲DIY。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt、李興文臉書）

▲李堉睿在打烊的IKEA脫褲DIY。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt、李興文臉書）

李堉睿經營著Instagram、粉絲專頁和YouTube頻道，自稱拍片和分享的主要目的是「讓你健康、快樂、幸福是我最大的責任」。然而，他卻在28日晚間7點潛入新莊IKEA，想要來個在IKEA過夜的挑戰，甚至還製作成影片，放上自己的頻道。

透過影片可以看到，李堉睿進到IKEA後就躲在角落貨櫃區，期間聽到有人卸貨補貨的聲音看起來很害怕，但還是沒有要放棄的想法。躲了一陣子，李堉睿確認沒人後，踏進商場更大膽開啟FACEBOOK直播，聽到警鈴大響狂還罵髒話，更對觀眾撂下狠話：「我們從來沒有在玩假的！」

這支影片曝光後，IKEA展開反擊報案，並怒告李堉睿妨害風化、無故侵入他人建築物，而1日中午警方目前已找到他本人，將帶回偵訊。警方表示，李堉睿在面對警方時，態度良好，也非常配合，而他也向警方坦承，是因為看到國外的影片，才興起想要「挑戰自己」的念頭，沒想到卻闖出大禍，做了非常錯誤的示範，也希望能夠與業者和解。

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