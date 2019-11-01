直擊吳小哲「翹腳抽菸」！網質疑：手腳斷？　他「故意的」喊告：等著收傳票

▲網友直擊吳小哲翹腳抽菸，質疑他誇大傷勢，對此，吳小哲臉書PO文反擊喊告。（圖／翻攝吳小哲臉書）

記者陳韻如／綜合報導

直播主吳小哲8月27日直播時遭人押走打斷手腳，他在10月20日才出面泣訴，自己像個廢人，痛不欲生。不過，10月31日卻有網友直擊，他在醫院外坐著輪椅翹腳抽菸，完全看不出手腳全斷的樣子。對此，吳小哲也在臉書反擊，「早知道你們再（在）跟蹤偷拍，我故意脫掉護具，也故意不包紮就是要讓你們拍的夠」，並且對網友嗆聲，「等著接傳票吧」！

吳小哲遭人打到手腳全斷後，在10月20日首度露面，當時的他手腳還包著石膏，且心有餘悸的泣訴，「被打完之後，他們又拿出甩棍，我整個骨頭都挖起來，我不像是一個廢人嗎？」而他也提到，自己和包龍星已經是20年的好友，卻遭到他和另外2人輪流毆打，不僅被打成重傷、殘廢，未來還得裝上人工關節，模樣相當狼狽。

▲吳小哲10月20日傷後首度露面，泣訴自己像個廢人，模樣相當狼狽。（圖／翻攝自吳小哲直播台）

然而，10月31日卻有網友直擊，吳小哲在醫院外坐著輪椅翹腳抽菸，而事後該網友也將畫面拍下並分享到臉書寫道，「這個人不是說手腳都斷了嗎？這樣看起來哪裡有斷？」

面對質疑，吳小哲也PO文回擊，「你們這幾個終於中招了，我們早知道你們再（在）跟蹤偷拍，我故意脫掉護具，也故意不包紮就是要讓你們拍的夠，我看你們多會掰」。

吳小哲氣得連珠炮狂嗆，「到處說我手腳沒斷逆，只有骨折沒粉碎性骨折逆，醫生告訴你的逆，請問哪個醫生呢？要不要請醫生來現場拆開我腳傷口看是不是少一大塊骨頭」，而他也直言，是有人叫他們來拍，「但他可能忘記告訴你們對方也會防喔」文末更直接喊告，「你們這幾個等著接傳票吧」！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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