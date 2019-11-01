逆向停路邊被撞！紅車「車頭炸裂+屁夾電桿」　警揭失竊車肇逃...網：車主好衰

太陽花學運警方依法驅離遭判百萬國賠，你的看法如何？ 警方依法執行公務，判決離譜。 該罰，警察執法太超過了。 投票結果 123 票 93.89 % 8 票 6.11 % 總計 131 票。

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

車停路邊也有事...台中太平一輛停在路邊的紅色轎車被民眾發現，車頭被撞得炸裂幾乎全毀，而車尾緊貼電線桿，幾乎是把整根電線桿夾進車內，但現場卻不見肇事車輛，於是報警處理。警方調查發現，肇事車輛是一輛白色失竊車，嫌犯在撞車後逃逸無蹤，警方目前已調閱相關監視器，並鎖定特定對象積極偵辦中。

▲紅色轎車逆向停路邊遭撞，車頭幾乎全毀。（圖／翻攝爆怨公社）

熱心民眾報案後將畫面貼上臉書社團《爆怨公社》，而透過畫面可以看到，這輛被撞的紅色轎車逆向停在路邊，而右側車頭幾乎被撞爛，畫面轉移到車尾，紅車車屁股幾乎快把整根電線桿夾進車內，模樣相當悽慘。

▲警方調查發現，肇逃車輛是雲林的失竊車，目前已鎖定特定嫌犯正積極追查中。（圖／記者李忠憲翻攝）

然而，本以為是單純的肇逃案件，但經過警方調查，卻發現肇逃車輛是雲林的失竊車輛，嫌犯將車開到台中太平撞了車後，就逃逸無蹤，而現場除了遭撞的紅色轎車外，還有10多輛機車也遭到波及，警方目前已調閱相關監視器，並鎖定特定對象積極偵辦中。

▲現場除了紅色轎車外，還有10多輛機車遭波及。（圖／民眾提供）

畫面曝光後，立刻引起網友一遍熱議，紛紛留言，「倒霉的車主」、「好衰喔！這修起來應該要1x萬，原廠可能要30萬」。此外，也有眼尖網友發現，該輛紅色轎車逆向停車，紛紛表示，「有夠倒霉～逆向停車先罰一張違規、又被撞直接報廢～」、「慘，幫QQ，如果沒逆向停，傷到主要的是屁股，當然肇事者才是重點」、「如果好好停，也許也不會這麼慘」。

▲紅色轎車遭撞模樣相當悽慘，網友紛紛留言，「車主好衰」。（圖／翻攝爆怨公社）

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