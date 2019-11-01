喜歡吃涼的！他提前30分叫餐...老闆雞婆晚做：趁熱吃　引爆回憶眼眶濕

▲老闆總是算準時間讓原PO吃到熱騰騰的餐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有些人愛吃熱熱燙燙的食物，但也有人偏好放到涼掉再吃。一名網友就愛吃冷冷的餐點，所以每次都會提早打電話預定，怎料貼心的老闆每次都算準他來取餐的時間才做好，讓他可以吃到熱食，此舉也不小心戳到原PO的回憶，忍不住濕了眼眶。

「我要爆（抱）怨一個很雞婆的老闆。」一名男網友今（1日）在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己平時就偏好吃「涼涼的食物」，因此每次都會提早至少30分鐘打電話叫餐，食物才不會這麼燙。

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沒想到老闆太過貼心，向他表示「想說你沒那麼早來，剛剛才幫你做好，還熱的。」雖然原PO哭笑不得重申，打電話的時候開始做就好，但老闆下一次還是算好時間讓他吃到熱的餐點，「東西就是要趁熱吃」，讓他臉綠，「其實我喜歡吃冷的，為什麼不聽我的......。」

然而原PO回家吃著吃著，眼眶卻不自覺地濕了。原來老闆的舉動讓他想起過世的外公，因為外公生前也都總是告訴他「東西就是要趁熱吃」，回憶湧現讓他不禁鼻酸。

▲老闆的貼心讓他想起已故外公。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友們表示老闆還特地為了他抓時間真的太貼心，「老闆真好」、「我家附近的早餐店也會這樣，就甘心欸」、「有阿公的溫度，真溫暖」、「直接講清楚比較快啦」、「我喜歡吃熱熱的，所以都叫好早餐就出門，過去都剛剛好」。

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