國道「超車道」開113km遭7人座黑車「閃燈50秒」　駕駛：很趕唷…網曝原因籲快讓

▲網友在國道內道被逼車。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位民眾開車在國道內道遭後方7人座休旅車「閃燈逼車」，他將行車記錄器PO上網說「看起來很趕唷」，引起兩派網友爭論。其中有人發現這輛黑頭7人座車會這樣開的原因，勸說「還是讓他好了」。

▲被逼車網友PO出行車記錄器。

網友在臉書社團《爆怨公社》發文指出，一輛黑色7人座車沒有類似警消警示燈，「我開在超車道上就這樣被閃大燈」、「看起來很趕唷！」。網友同時把行車記錄器影片PO上網，可以看到這輛7人座車在保桿上有2顆加裝的閃燈，一路在後方追趕網友。

從行車記錄器上的GPS定位時速可以看到，這位網友行車速度在104-113公里不等，最後網友就被7人座車閃燈追趕約50秒後，換車道讓車。對此行為網友看法不同。

▲▼網友大約被逼車50秒後換車道禮讓。



有網友認為原PO沒錯留言說「一堆罵樓主的是跟風在罵還是沒判斷力？影片中樓主車速並不慢明顯跟著前方車輛的車速且正在超車中，當中線有位置時就回到中線了，一堆在酸佔用內車道？」、「100到110左右的車速，在超車道當路隊長?」

▲網友透露這輛7人座車應該是「大體接送車」。

有網友認為「開不到110居多為何不讓人過!？」、「100到110左右的車速，在超車道當路隊長?」、「後車比你快 讓一下很難嗎....霸著內車道比較好開嗎」。另外有網友認為這台車應該是「大體運送車」、「喔對了這台百分之99.9是接體車，白話稱為載大體的」。