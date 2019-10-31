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愛美燙髮！友人問完費用「拖長音」　捲髮妹白眼給禮貌微笑：憑實力單身

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▲▼ 捲髮,長髮,燙髮, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 原PO日前燙了一頭捲髮。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

既然燙得好看就是值得，應該不算浪費錢了吧！一名女網友近日換了新髮型，友人見狀後好奇費用是多少，就問了一下，沒想到下秒卻嫌棄表示「很浪費」，讓原PO聽完後超傻眼，直呼對方會單身不是沒有原因的。

「我想對自己好，不可以嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前花了錢燙捲髮，還順便處理了一下眉毛，外型的改變也讓身旁的人察覺到了。

請繼續往下閱讀...

對方先是稱讚她這樣很好看，接著又問「燙頭髮不是很貴？大概多少錢？妳今年不是還有用眉毛，大概多少錢啊？」沒想到原PO據實以告後，對方卻拖長音表示「蛤~~~妳好浪費錢喔！」讓她秒無言。

對方愛問又愛嫌的舉動，讓原PO給了一個「無言又不失禮貌的微笑」，隨即離開現場。原PO認為，她明明是花自己的錢打扮外型，別人到底為什麼有那麼多話好說，「你繼續實力單身好了。」

▲▼ 網友回覆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友回覆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完也白眼不斷，認為對方管太多，「對自己好最重要」、「果然是憑實力單身」、「貴也不是用給你看」、「關他屁事」、「自己不打理，還不准人家去愛漂亮」、「又不是花他的錢，是在嘰嘰歪歪什麼」、「頭髮很好看」。

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燙髮單身爆怨公社

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