妹子機車被貼「孕婦停車證」！狂轉鑰匙一看傻眼　3千人瞪眼找碴：太強

▲原PO和別人「撞車」了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這緣分實在太奇妙！一名女網友日前準備牽車時，發現車子莫名被貼了孕婦親善停車證，讓沒有懷孕的她很不解。怎料她把鑰匙插進去後，怎麼轉也轉不開，往四周張望後才發現自己大出糗「認錯車」；不過2車相似度幾乎達到100%，也吸引了超多網友來找碴。

「我要抱怨我自己目幹。」一名女網友30日在臉書「爆怨公社」中分享糗事，她表示自己從客人家離開要去牽車時，發現機車上被人貼了一張圓圓的「孕婦親善停車證」，讓她超納悶，「我沒懷孕啊！車子怎麼會被貼上這個貼紙？」

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原PO還在百思不得其解時，便先拿出鑰匙發動機車，不料鑰匙插進去後卻轉不開。她左看右看，愣了約莫3秒後，「蛤仔湯勒...」才發現自己的機車其實停在旁邊！

▲大家來找碴！（圖／翻攝自爆怨公社）

原來她認錯的機車和安全帽都和自己的恰好同款，她遠遠看、加上趕時間時才會認錯。不過對方的安全帽和機車擺放的方式都跟她一樣，讓她驚呼太神奇，連忙拍照分享給網友們玩「大家來找碴」。

網友們看完也表示太強大，發現2台機車遠看的確超像，不過還是有些細微的小差異，像是龍頭的桿子、腳踏墊和置物籃等等，「安全帽該不會是買車時送的贈品吧」、「這個肯定中鏢」、「好強大的大家來找碴」、「太有緣了」、「我都會先看車牌」、「尷尬，還好車主不在現場」、「我也覺得一樣」。

▼網友們也看傻了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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