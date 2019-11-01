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圖／三張照看蔡英文前後不一　國民黨：謙卑謙卑再謙卑呢？

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▲▼蔡英文言論前後不一文宣。（圖／國民黨提供）

政治中心／綜合報導

國民黨10月30日在官方LINE群組PO出3張照片，內容凸顯總統蔡英文執政後言論不一的紀錄，31日更於中央黨部召開下架「傲慢」蔡政府記者會，由韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千、立法院黨團首席副書記長陳宜民主持，蔡英文在2016年參選時再三保證的「謙卑謙卑再謙卑」，已經變成「傲慢傲慢再傲慢」。

周錫瑋表示，蔡英文正帶領她的傲慢團隊走向獨裁貪腐，從行政院長蘇貞昌已降，皆是傲慢、傲慢再傲慢，說法可以前後不一，可以說謊，可以質疑媒體態度傲慢，如此傲慢霸道態度，就是要讓所有媒體噤若寒蟬，透過寒蟬效應，進而讓人民也不敢言。

周錫瑋強調，立法院是民進黨絕對多數，只要行政院、總統的決定，不論違憲、違法，通通強行快速通過，從行政院到立法院就是東廠鷹犬；若是這個階段無法將政府惡行一一揭露，民主機制很快會完蛋。

▲▼蔡英文言論前後不一文宣。（圖／國民黨提供）

孫大千則質疑，民進黨執意推動中共代理人法，該法將成為民進黨用來羅織罪名的一張空白起訴書，成為打擊異己、追殺政敵的最有效工具，按照這種邏輯，過去幾年蔡英文與民進黨政治人物，如此緊抱美、日大腿，算不算美國、日本代理人？將來是不是也應該立一部美國代理人法與日本代理人法，規範國內政治人物如此誇張行徑？

針對台北地方法院30日向當初處理太陽花事件的諸多員警提出百萬國賠之判決，孫大千表示，民進黨政府應說明，未來抗議民眾是不是可以癱瘓市民的日常，是不是可以佔領民進黨中央黨部、總統府、行政院？他強調要爭是非而不是藍綠，要捍衛在基層員警同仁們應有的尊嚴。

▲▼蔡英文言論前後不一文宣。（圖／國民黨提供）

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