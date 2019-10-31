曾銘宗要柯建銘帶話給蔡英文：NCC主委不要用那麼兇

▲立委曾銘宗。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

中視31日舉辦50週年台慶，藍綠政壇大咖雲集。國民黨團總召曾銘宗致詞時，便向台下的民進黨團總召柯建銘喊話，虧說民進黨上任三年來已經用掉三任NCC主委，奉勸不要用的那麼兇，「不能說不聽行政院的就把他換掉，國民黨團絕對不接受」，這一番話讓主持人白冰冰也附和喊「對！」柯建銘則以鼓掌回應。

旺旺集團中國電視公司今日舉行50週年台慶，包括國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善、前台中市長胡自強及妻子邵曉鈴，立委曾銘宗、柯建銘、親民黨總召李鴻鈞等人出席。

柯建銘致詞時說，大概2週前受邀，今天是「眾藍叢中一點綠」，但閃躲不是他的個性，加上與董事長蔡衍明也是老朋友，「雖然現在和我們不太對味的樣子」，但他認為蔡衍明是性情中人、有溫度的人，昨日也有先向總統蔡英文報備，「希望兩軍交戰不斬來使。」

曾銘宗則提及，NCC必須讓媒體有更大的發展空間，但是這幾年NCC沒有主委、副主委，只有代理主委，民進黨上任三年來已經用了三任主委，因此他要求，「既然柯總召來之前有跟總統報告，那就回去把國民黨團的要求帶回去，NCC主委不要用的那麼兇，不能說不聽行政院的就把他換掉，國民黨團絕對不接受，對不對！」這一番話讓主持人白冰冰也附和喊「對！」坐在台下的柯建銘則以鼓掌回應。

▼國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬。

▼民進黨團總召柯建銘。

▼前台中市長胡自強及妻子邵曉鈴。

▼台中市長盧秀燕、李佳芬、蔡衍明。

▼嘉義市長黃敏惠。

▼花蓮縣長徐榛蔚。