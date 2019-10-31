沖繩「首里城」陷火海！消防局：起火點疑在正殿　北風助長延燒

▲消防局研判起火點在正殿。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣那霸市的世界遺產「首里城」，在當地時間31日半夜2時40分（台灣時間1時40分）發生火警，從正殿到南、北殿全部陷入火海。那霸市消防局表示，截至早上6點，共有6座建物被燒毀，燃燒面積達4200平方公尺，主要起火點應為正殿神社。目前共出動7個消防分隊，總計30輛消防車與100名消防員投入滅火，火勢已經得到控制，但尚未完全撲滅。

▲目前消防員已控制火勢。（圖／路透）



那霸市消防局今（31日）早上8點在守禮門召開記者會說明災情，目前研判起火點在正殿，接著蔓延到南、北殿，加上根據氣象廳資料顯示，31日凌晨那霸市吹起北風，導致火勢迅速蔓延。《琉球新報》指出，最早抵達的消防隊透露，大火從主殿左側一路延燒屋頂，接著再向南、北殿延燒。

▲凌晨火勢相當猛烈。（圖／翻攝推特）



目前損毀建物共6座，包含正殿、南殿、北殿、鎖之間、黃金御殿與二階御殿。那霸市已成立災難預備總部，其中還有3間公立小學開設了緊急避難所，沖繩縣的警察與消防部門也全面投入調查，希望能盡速釐清起火原因。

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首里城公園是一座琉球式城堡，建造於13世紀末到14世紀間，為15世紀至19世紀琉球國的都城所在地及王宮。過去該城因戰火曾數度遭損毀，甚至一度要被拆除；1925年日本將首里城定為國寶級文物，並於於1992年重建，2000年更被聯合國列為世界文化遺產。