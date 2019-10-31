沖繩首里城大火影片曝！「夜空飄滿火星」正、北殿成灰燼　那霸市民全驚醒

▲首里城大火。（圖／翻攝推特／@chip393939，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本沖繩世界遺產「首里城」，31日凌晨大火，當地消防單位接獲通知後，緊急派遣20多輛消防車灌救，但火勢一發不可收拾，烈焰直衝天際，正殿、北殿被燒成灰燼。

▶︎沖繩世界遺產「首里城」深夜大火 正殿烈焰衝天燃燒全毀



由於火勢太大，沖繩夜空瞬間布滿火星。沖繩許多民眾都被驚醒，拿起手機拍下這可怕的一幕。從影片中可以看到，首里城正殿全面陷入火海，由於當地風勢大，天空可以看到大量火星。許多網友都不敢相信自己眼前所看到的，在推特上留言「我不敢相信我的眼睛」，也有民眾透露大火所造成的聲響，讓他們都被驚醒。

首里城公園位在沖繩島內南部的那霸市，是一座琉球式城堡，建造於13世紀末到14世紀間，為15世紀至19世紀琉球國的都城所在地及王宮。首里城因為戰爭跟火災緣故，數度遭損毀，甚至一度要被拆除；1925年日本將首里城定為國寶級文物，並於於1992年重建，2000年更被聯合國列為世界文化遺產。

整座首里城結合中國傳統建築風格與琉球獨特自然環境，朱紅色為基調的設計，在日本傳統宮殿中較為少見，紅色城門也完美襯托出沖繩湛藍海景。

在首里城外圍有許多城門，大小不一，外廓有歡會門、繼世門、久慶門、栧門等四座城門，內廓有瑞泉門、漏刻門、廣福門、左掖門、右掖門、淑順門、美福門、白銀門等多座城門；瑞泉門之前的四座外廓城門皆是免費參觀，之後的內廓城門則是需要購票才能入內。

最上方的正殿朝聖人數眾多，為木造的三層建築，可以鳥瞰整個那霸市區，感受居高臨下的快感。但首里城如今卻遭祝融，正殿、北殿慘成灰燼，讓許多遊客都相當不捨。