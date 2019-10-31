沖繩世界遺產「首里城」清晨大火　正殿烈焰衝天燃燒全毀

記者葉國吏／綜合報導

位在日本沖繩縣那霸市的世界遺產「首里城」，今(31)日凌晨發生大火，火光直衝天際、全面燃燒，正殿和北殿全燒盡，火勢仍繼續延燒到南殿和其他建築物。

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▲沖繩首里城大火。（圖／翻攝推特／@rei_wa_chan）

根據NHK報導，那霸市消防單位是在當地時間2點41分（台灣時間1點41分）接獲通報，指出首里城發生火災，超過15輛消車趕赴現場救災，但火勢一發不可收拾，截至當地時間凌晨5點（台灣時間4點），火勢仍未撲滅。

▲▼沖繩首里城大火。（圖／翻攝推特／@SanLorenzzo）

由於現場火勢猛烈，火星在空中四處飄散，消防單位也發出警報，提醒民眾躲入室內，並提防火星引發更多火勢。由NHK實況空拍照和6月的首里城相比對，正殿和北殿全燒盡，火勢仍繼續延燒到南殿和其他建築物。

首里城公園位在沖繩島內南部的那霸市，是一座琉球式城堡，建造於13世紀末到14世紀間，為15世紀至19世紀琉球國的都城所在地及王宮。首里城因為戰爭跟火災緣故，數度遭損毀，甚至一度要被拆除；1925年日本將首里城定為國寶級文物，並於於1992年重建，2000年更被聯合國列為世界文化遺產。

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▼首里城建築皆以朱紅色為基調，非常特殊。（圖／取自維基百科）

