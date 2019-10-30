遊學政見案　李佳芬護夫：韓國瑜希望學生和他一樣出國開眼界

記者傅誠、唐詠絮／雲林報導

韓國瑜妻子李佳芬30日上午回娘家，參加韓國瑜雲林縣婦女後援會成大會，在長達10分鐘的致詞中，從農業談到遊學交換生，也感性喊話，台灣從來沒有總統候選人夫妻都對農業如此了解，也因為出生農業縣所有的甘苦打拼就是希望小孩能好好讀書，更希望現在的年輕學子都能有這樣的機會，出國走向國際化。

▲李佳芬上午出席雲林婦女後援會成立大會。（圖／記者傅誠翻攝）

上午，前台中市長夫人邵曉鈴也到場參加，李佳芬說，一個農家子弟，目的就是希望讓小孩好好讀書，從小就是這樣長大，韓國瑜也跟她說，我若是沒有讀大學、讀研究所，就沒有今天的韓國瑜。

李佳芬說，韓國瑜為何會如此重視小孩教育，希望小孩走向國際化，所有的甘苦打拼就是希望下一代能好好讀書，希望所有的小孩能夠出國，是因為韓國瑜讀書時，當時救國團有海外青訪團，出國訪問日本訪問及沙烏地阿拉伯，為此開放國際視野，希望小孩也有這個機會，能遊學當交換生。

李佳芬以感性口吻說，從小在傳統的農村家庭長大，從媽媽的身上看到雲林婦女堅韌的特質，雲林在嘉南平原中，農業問題解決了，台灣的問題就解決一半以上，曾經聽到有人說，農業受損才新台幣一、二億元，心裡就覺得難過，農民用一點一滴打拚農業，要賺一、二億元要付出多少水，台灣有史以來出現首位居住在農村、對農業這麼關心的總統候選人，關心農業之外，韓國瑜更希望透過教育讓下一代打開眼界、增廣學習、具有國際觀，希望大家一起來支持咱的未來並共同努力。

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

►23歲男嗆韓國瑜「有什麼可以相信你？」！挺韓者一旁怒吼：不懂不要抹黑

►遭譏「落跑市長+帶職參選」當選隔年選總統！ 韓國瑜：起初我也不太能接受