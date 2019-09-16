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遭香港民權抗爭指控「冒名募款」！台灣基進反駁：未拿一分一毛

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▲▼ 香港,和你飛2.0,反送中 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反送中行動持續延燒 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中組織「香港民權抗爭（HKCRA）」昨（15）日指控「台灣基進」冒用名義公開募款，對方事後還砌詞狡辯，因此決定從此分道揚鑣，不再和基進黨有任何合作關係。台灣基進不久後同樣在臉書發聲明指出，多年來透過各種管道無償支援香港抗爭者，從未拿取一分一毛，針對指控「冒名募款」感到十分驚訝與遺憾，「台灣基進，從未，更無意利用此事件獲得一毫一分。」

▲▼ 和你飛2.0,香港機場,香港,反送中 。（圖／記者黃彥傑攝）

「香港民權抗爭（HKCRA）」表示，稍早曾發文澄清「本組織沒有募款活動」，結果在1小時內被離奇迅速刪去，查證後發現是由台灣基進黨一名李姓成員，在未經溝通的情況下，利用先前給予過的專頁編輯權限擅自刪除澄清文章；「經過與基進聯絡人溝通後，他們承認未經我們同意下，聽由一名不明人士、與民權抗爭無關的『朋友』，擅自利用本組織以及支援義士的名義進行籌款。」

香港民權抗爭也說，他們的TG頻道連結是沿用該組織的英文簡稱（HKCRA），而且頻道的8名管理員全都是基進黨所派的人員，「本組織要求基進黨及該名『朋友』刪除有關頻道。經過一番交涉後，基進黨及該名朋友仍然沒有刪去有關籌款管道（包括TG頻道和籌款網頁），及沒有交出已接收捐款的帳目紀錄。至今仍沒有正面處理問題，仍未刪去未經同意的籌款管道，只是取巧更改名字及隱藏資訊。」

▼香港民權抗爭發聲明表示，未來不再與台灣基進合作。（圖／翻攝自香港民權抗爭臉書）

▲▼香港民權抗爭發聲明表示，未來不再與台灣基進合作。（圖／翻攝自香港民權抗爭臉書）

香港民權抗爭對於台灣基進事後狡辯感到不滿，對方還指在台登記的「香港民權支援協會」合法公開組織，是建基於雙方共同合作的基礎上，強調非專屬香港一方，試圖推卸他們沒有雙方同意的前提下，私下擅自挪用本組織名義作任何舉動的責任，「實情是，在他們隻字未曾向我們查詢或提及過便自行公開籌款的情況下，他們所說的『共同合作』就等於是自打嘴巴。」

香港民權抗爭表示，這個未經同意的籌款方式，基進黨不僅單方面破壞彼此一直以來的合作與誠信關係，更漠視因其「朋友」所提供的粗疏募款方式，連累到本組織的香港成員，帶來香港違法刑事的風險。「本組織對這次風波表示極度遺撼，將與台灣基進從此分道揚鑣，不再和基進有任何合作關係，由基進黨在台灣註冊的『香港民權支援協會』所有動向及工作，從今以後均與本組織『香港民權抗爭』及2位發言人楊逸朗先生、鄭偉成先生再無任何關係。」

▼香港民權抗爭曝光台灣基進募款的手法。（圖／翻攝自香港民權抗爭臉書）

▲▼香港民權抗爭曝光台灣基進募款的手法。（圖／翻攝自香港民權抗爭臉書）

香港民權抗爭最後提到，奉勸該名或該些盜用「香港民權抗爭」之名、唆擺「台灣基進黨」以及利用「香港流亡義士」來騙取資金或任何援助及達到任何目的之不明人士，請勿再做出「吃人血饅頭」、「發國難財」等小人卑劣的行為，這可能已經觸犯了香港及台灣兩地的法例，請有關人等及早懸崖勒馬。

▼香港915遊行 。（圖／路透，下同）

▲▼ 915遊行,香港,反送中 。（圖／路透）

台灣基進看到聲明後，不久便也發聲明反駁，「多年來，我們透過各種管道無償支援香港抗爭者，從未拿取一分一毛。今日遭到指控『冒名募款』，我們感到十分驚訝與遺憾，台灣基進，從未，更無意利用此事件獲得一毫一分。」

台灣基進表示，「起初為了協助港人在台自助與自我組織之計畫，我們成立了協會，期許台灣能成為香港的『大後方』，如同當年台灣獨立運動在美日台灣人的協助下，香火得以延續。」

台灣基進再稱，「隨著反送中運動情勢升溫，有越來越多港人上門求助，但礙於政黨日常營運已無多餘經費，實在無法負擔所有求助於們的香港朋友短期房租與生活費所需，在與香港抗爭義士的討論過程，遂有『協會募款、支應香港』的提議被拋出。」

▲▼ 915遊行,反送中,香港 。（圖／路透）

台灣基進也說，「但是有人說我們收受『國難財』、拿善款『中飽私囊』，看到這樣子不實的指控，真的很痛心。在與楊逸朗先生和所有香港義士，包含身處抗爭最前線的『屠龍隊』當面溝通時，都有再次強調這個款項將全數作為香港救援時使用。」

「兩岸政治極度敏感的情形下，許多協助香港的工作只能低調進行。」台灣基進表示，多年來無償無得，如今發生此事件感到十分無力與遺憾，「我們過去不曾介入香港抗爭組織間與組織內部的運作，僅盡力善待來台的各方香港抗爭者，努力落實『在台救援港人』的工作。對於為何會招致此說法指控，我們目前仍無從得知。」

台灣基進聲明最後說，未來仍將持續關注香港，無論發生何事，「自始至終我們都願扮演香港的大後方。」

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