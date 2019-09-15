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快訊／港警政總外連放催淚煙　示威者投擲「至少4枚」汽油彈

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記者蔡儀潔／綜合報導

今（15）日下午的港島遊行再度爆發衝突，激進示威者於下午4點40分在中環及金鐘多處縱火，亦有人破壞並堵塞港鐵金鐘站的出入口。另外在政府總部外，有示威者投擲至少4枚汽油彈，防暴警則在政總高處平台不斷發射催淚彈。水炮車於5點半駛出，向添華道方向前往，並射向在場示威者。

▲▼ 915遊行,香港,反送中 。（圖／路透）

▲示威者向政府總部投擲汽油彈 。（圖／路透）

據《香港01》報導，民陣原定今日在港島區發起遊行，但遭警方反對，其後有網民號召到銅鑼灣「行街」，下午3點半時，示威者抵達俗稱「煲底」的立法會示威區外，部分人戴上裝備，而遊行隊伍目前沿告士打道東行。

警方隨後表示，由於下午4點半開始，激進示威者於中環及金鐘多處縱火，亦有激進示威者破壞並堵塞金鐘站的出入口；夏慤道近政府總部的來回行車線亦被堵塞，警方將會在短時間內驅散示威者，示威者應立刻停止所有違法行為，並離開現場，市民應避免前往金鐘中環一帶。

▲▼ 915遊行,反送中,香港 。（圖／路透）

▲示威者聚集政總外 。（圖／路透）

約至下午5點，十多名防暴警員在金鐘廊港鐵站外戒備，並施放一枚催淚煙，其後迅速退回港鐵站內。另外在政總外，有人擲最少4枚汽油彈。警方裝甲車隨後抵達中環碼頭一帶，水炮車則抵達怡和大廈外。

水炮車於下午5點半在政總內駛出，向添華道方向前往，並射向在場示威者。防暴警和水炮車於中環方向推進。警方表示，由於激進示威者佔據金鐘夏愨道，衝擊政府總部，多次向總部內投擲汽油彈，嚴重威脅在場人士和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為不果，現已展開驅散行動，包括使用人群管理特別用途車及催淚煙驅散示威者。

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