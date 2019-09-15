《屍速》金義聖現身港島遊行！　力挺反送中：讓韓國人知道真實情況

▲今日遊行規模龐大。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

儘管民陣原定於今（15）日舉行的示威活動無法進行，但有香港網民號召到銅鑼灣「行街」，現場湧入大批黑衣人潮，目前，遊行隊伍朝金鐘方向行進，向美國銀行中心方向走，而曾出演《屍殺列車》的韓國資深演員金義聖亦現身在人潮中，他本人最近多次就「反送中」風波，在個人IG及Facebook專頁發聲。

綜合港媒報導，民陣原定今日在港島區發起遊行，但遭警方反對，不過大量示威者下午仍蜂擁至銅鑼灣。遊行隊伍於下午2點半，前進到鵝頸橋，沿途高呼「光復香港時代革命」。警方表示，銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線，參與未經批准的集結屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。

▲金義聖與示威女子合影。（圖／翻攝自臉書／香港恒生大學學生會編輯委員會）

金義聖亦在遊行隊伍中，親身來支持香港「反送中」活動。他受訪表示，經過連日示威活動，韓國人都知道香港情況，但他仍然特意來港，希望了解香港人的訴求，並讓韓國人知道香港真實情況。

他指出，自己亦有香港朋友，關心他們的安全，因此一直都有關心事件；對於港府將示威者形容為「暴徒」，金義聖卻認為，香港年輕人是為自己爭取民主，亦不希望見到有暴力事件發生。

▲金義聖po文挺港。（圖／翻攝自金義聖IG）

金義聖曾於8月15日在個人IG發文應援「我們都在看著你，為你祈禱」，成為南韓第一位公開表態的藝人，當大批陸網友湧入他的IG攻擊時，他再度正面對抗，勇於表達自己的心聲。此外，他亦在IG回復香港示威者的私訊，稱「我不是什麼的英雄，你們每一個一直在抗爭的香港人，才是真正的英雄！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼金義聖是首位公開支持反送中的南韓藝人。（圖／翻攝自金義聖IG）