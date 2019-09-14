最怕客人自備環保杯！一票飲料店員曝「掀蓋黑暗秘密」：真的會升天　

▲環保杯若沒洗乾淨，陳年茶垢很可怕！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了環保愛地球，不少人會自備環保杯裝飲料！一名女網友抱怨，某次打開瓶蓋，發現內裡裝有N天前的豆漿，臭到她差點升天，誇張的是客人不願意清洗，讓人隔著螢幕彷彿都能嗅到腐臭味。文章貼出後，掀起一大票飲料店員狂曝工作辛酸史。

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享上班崩潰經驗，她透露，在某一家連鎖飲料工作，店內有「瓶裝回購」的活動，不少客人重複利用兼環保，便帶著瓶子來裝茶飲，乖寶寶的舉動本該值得稱讚，無奈原PO直言好噁心，「真的遇到很多，杯子打開，裡面已經不知道累積了多少茶垢，或是打開就有股難聞的氣息！」

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原PO舉出奇葩案例，曾看見客人拿著泛黃的瓶子，本該是透明瓶身，疑似沒有固定刷洗，「已經不能再黃的那種」；另一次是一位女客人，似乎捨不得丟掉塑膠吸管，原PO一看好錯愕，「妳的吸管真的被你咬到爛到不行，也整根變黃了，還不換呀？」

最令原PO印象深刻的是，曾有客人拿著放瓶子，裝著N天前的發臭豆漿，打開瓶蓋那一瞬間，那一股驚天氣味撲鼻，「我真的差點看到我阿公！」更傻眼的是，對方堅持不洗杯子，原PO秒噴綠光，「這樣你真的喝得下去？！」

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▲店員很打開環保杯，就怕惡臭撲鼻！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

無奈基於專業與尊重，原PO只能強忍微笑，接著迅速憋氣處理「特殊調味」的瓶子們，「但我真的覺得有一天會死在客人的杯子下！」文章曝光後，掀起大批網友不自覺作嘔，「現代版孟婆湯啦」、「我的天，是什麼抵抗力免疫力訓練嗎」、「好可怕，為了環保那些人都忘了衛生了，我沒辦法，我自己會聞杯子，連有上一種飲料的味道我都不行」、「他們都不會挫屎嗎」、「那是他養很久的瓶子，不能洗掉」、「這樣真的很危險，哪天食物中毒又要被告」。

畫面感十足的故事，令不少飲料店店員發抖直呼，「我拿過杯子裡面打開都是螞蟻的，嚇死我」、「我真的看過有人拿去飲料店的瓶子沒洗，要求店員幫他沖沖就好，瓶子看起來超噁心的」、「 以前做的飲料店，不提供杯子只提供環保瓶，透明的還好，其他不透光的瓶子，每次打開前都要深呼吸然後憋氣」、「我有遇過朋友的杯子的味道像臭酸的母奶味道，真的聞了會升天」、「認同！有的真的打開會倒彈3步…酸臭味重得很可怕」。

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