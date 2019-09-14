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搭北捷胸口被壓住　他頭暈一查「江子翠3分鐘」沉默了！網曝...那些人還在

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網搜小組／劉維榛報導

2014年5月21日下午，鄭捷在捷運上隨機行兇，奪走4條寶貴生命，另造成24人受傷。轉眼間5年過去，一名男網友透露，某次行經板橋至西門時，雖然不是當時命案的行走方向，卻驚覺全身冒冷汗、頭暈目眩等狀況，讓他百思不得其解。

▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲北捷車廂！（示意圖／記者劉維榛攝）

請繼續往下閱讀...

一名男網友在臉書《靈異公社》透露有敏感體質，某一天晚上，他從板橋搭至西門站，這趟短短路程卻讓他非常恐懼，原PO回憶，上車廂時完全無異狀，乘客也寥寥無幾，怎料門關上後，「突然我沒來由的，感到內心有種非常大的恐懼感，完全不知道在怕什麼，怕到身體都在發抖，且胸口彷彿被什麼壓住一般，當下頭也超暈和狂冒冷汗，全身極度不舒服！」

「說真的，我30多年來，從未有過這種狀況！」原PO驚覺自己快撐不住了，「快暈倒了」，無奈距離其他乘客有些遠，當下根本無法求救，好不容易熬到龍山寺站後，怪異感才終於緩和下來。

事後原PO上網一查，才猛然得知那一趟路程，「就是鄭捷殺人的那段」，且發生事故的車輛，全面清洗過後，也重新回到軌道上載運乘客。原PO緩緩解釋，至今搭了捷運數百次，「我不知道是什麼現象造成我這種狀況。如果要說是恐慌症發作的話，那也無法解釋為啥我只發作過那一次，之後就沒有再發作過了。」

科學無法解釋的現象，也讓原PO不禁猜測，「1：可能時空上還殘留受害者當初極度恐懼的記憶。2：我剛好搭到那台車那節車廂，上面眾多受害者的魂還滯留在那。」

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▲搭北捷胸口被壓住...他頭暈一查「江子翠3分鐘」沉默了　網曝：那些人還在（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲網友曝，某一次同事搭捷運莫名狂哭！（圖／翻攝臉書靈異公社）

文章曝光後，不少網友也自爆有類似經驗，「我也有敏感體質，這件事情後以前有坐捷運經過那段，我人都會不舒服，胸口悶頭暈很不開心」、「我有敏感體質，坐過這一段起雞皮疙瘩加頭痛胸悶不舒服，到龍山寺站就受不了，直接下車改搭計程車了」、「 我也會不舒服，有時候我還會莫名耳鳴，覺得冷冷的！」、「我公司同事！跟你有一摸一樣的遭遇！她還一直哭！停不下來」。

不過另一派網友直言多想了，完全不相信鬼神論，「潛意識引起的」、「奇怪，一堆人都能當醫生了，單次發作無病史就能診斷恐慌症？怎麼不說她是神經性休克或是迷走神經性失調近暈厥？不信靈異也不用隨口給診斷，建議人家去看醫生就好」、「你應該是恐慌症+密閉空間的緣故」。有人也強調「該列車發生事故後就一直留在機廠待了一整年，期間除了有檢調單位進行採證偵辦外，還請了牧師、道士法師來淨車祈福…還在機廠辦了法會，並非外界傳聞只有洗一洗清潔後就上線執勤的事情」。

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