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偵探迷必看！日本作家超專業推理攻略「獅子殺人前還微笑」解密

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▲▼ 獅子（圖／IanZA／取自免費圖庫Stocksnap）
▲一場馬戲團的兇殺案，兇手是獅子，殺人前還笑了？到底是怎麼回事呢⋯⋯（示意圖／IanZA／取自免費圖庫Stocksnap）

文／江戶川亂步
摘自《和日本文豪一起推理》

只要有殺人事件，首先就會想到人類的犯人。偵探小說的開山始祖愛倫．坡（Edgar Allan Poe）突破了這個盲點，以作品《莫爾格街凶殺案（The Murders in the Rue Morgue）》創造先例，提出人類以外的犯人，令人瞠目結舌。

這篇作品的劇情是搜查時一直以為犯人是人類，但令人意外的其實犯人是一隻大猩猩。之後的偵探小說家繼承了這個構想，幾乎所有的野獸、鳥、昆蟲等等都能喬裝成犯人，令人出乎意料。此外，也有反過來讓人以為動物是犯人，其實是人類犯行的手法。下文就是一個奇特的例子：

某馬戲團有一位馴獅人，表演把自己的頭放進張口的獅子嘴裡。這是千鈞一髮的危險技藝。有一天，在觀眾參觀前，馴獅人把頭放進獅子口中，獅子居然立刻一口咬合，咬碎了他的脖子，馴獅人瞬間被殺。

請繼續往下閱讀...

如此馴化的獅子竟會失常咬人，經過調查之後，發現有人在殺人事件不久前看到那頭獅子皺鼻露出笑容。獅子會笑真是件可怕的事。

結果逮捕的犯人是人類。揭開謎底簡單來說，就是馬戲團員裡有人對馴獅人懷恨在心，想出此妙計，目的是偽裝成獅子的犯行殺了對方。他在馴獅人的頭上， 偷偷先撒上噴嚏藥，等他的頭一放進獅子嘴裡，獅子就打噴嚏，這時就能讓獅子咬死他。這名犯人先前在獅子的嘴裡放入噴嚏藥做實驗時，獅子笑了。那是因為牠鼻子癢，才會露出像笑的表情。這是三十幾年前英國的短篇作品，但我認為這個情節如果應用在江戶時代的推理小說應該很有趣，也說不定早就用過了。

犯人非人類的稀奇故事，還有用木製人偶開槍殺人的構想。某房間中站著一尊和真人一樣大的人偶，半夜睡在這間房間的男子被槍殺了。門被從中反鎖，沒有任何人出入的跡象。調查後發現，人偶的右手握著手槍，而且最近才剛開過一槍，是人偶殺了人？

謎底揭曉這犯人還是人類，他從人偶正上方的花瓶或某個東西，設下了像雨滴似的一滴一滴滴落水珠的裝置。水滴不斷滴在人偶拿著手槍的手上，經過幾小時，因為溼氣讓木質產生膨脹，人偶的手指就會扣動手槍的扳機。

更離奇的是太陽殺人的故事。當然這不是中暑，也不是卡謬的異鄉人，因為太陽惹禍所以殺人那種心理性的故事。我指的是純物理的殺人手法。

有人在一間密室中被射殺，射出子彈的獵槍放在距離被害者很遠的桌上， 已知是由那把槍裡填充的實彈發射，可是卻毫無犯人出入的痕跡。因為獵槍不可能獨自發射，讓這起事件看起來非常不可思議。這時名偵探現身，表示﹁這是太陽與水瓶的殺人案﹂，更令人感到萬分不可思議。

這起事件的謎底是，從玻璃窗射入的陽光照在桌上的水瓶，而那個圓形燒瓶形狀的水瓶有透鏡的作用，偶然把光聚焦在舊型獵槍的點火孔上，因此引發實彈發射。美國的老偵探作家波斯特（Melville Davisson Post），以及法國的盧布朗（Maurice Leblanc）用過這個構思；我在學生時代也想過和這兩人不同的構想， 寫過笨拙的短篇。以時間早晚來說，波斯特和我差不多是同時，盧布朗則晚於我們兩人。

▲▼ 《和日本文豪一起推理（上冊）：江戶川亂步的破案筆記》（圖／四塊玉文創提供）

★本文摘自《和日本文豪一起推理（上冊）：江戶川亂步的破案筆記
作者：  江戶川亂步
出版社：四塊玉文創
粉絲團：四塊玉文創/橘子文化/食為天文創 三友圖書-微胖男女編輯社

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