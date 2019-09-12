　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載 扮演里民心靈導師。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載，扮演里民心靈導師。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區國豐里長顏榮宏，不只用心處理里內大小事，鑽研易經、紫微斗數20餘年的他，更經常在里民生活苦悶、對未來徬徨時，免費給予鼓勵和意見諮詢。服務過上千個案例的顏榮宏，手中有逾600張的電子紫微命盤。他強調，提供里民現代化的命理服務並非迷信，而是希望他們在生活挫折時能靜下心與人溝通，反覆探索本心，進而得到心靈的鼓舞與激勵。

63歲的顏榮宏畢業於世新大學新聞系，當年因為記者工作採訪命理師，而開啟他研究姓名學及易經的興趣，並擴及紫微斗數命理，受學知名命理師張盛舒，20餘年來免費幫里民婚喪喜慶挑日子或取名字等，服務項目包山包海，更排解不少里民的家庭糾紛。因里民反應熱烈，里辦公處常大排長龍，為免里民等候太久，現採預約制，排定時間接近時再通知里民到場。

曾經有對夫妻結婚多年始終無子，身體健康檢查結果也正常，夫妻倆常為此爭吵不停，想找命理師又怕遇到江湖術士，抱著姑且一試的心態來找里長問事，里長鼓勵他們不要放棄，並依照紫微各宮的星群組合，預測他們一定期間會有子嗣，不久果然連生2子，夫妻很開心的說「感謝里長提供命理服務，造福里民。」

▲ 新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載 扮演里民心靈導師。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新店區國豐里長顏榮宏（右1穿藍背心者），不只用心處理里內大小事，鑽研易經、紫微斗數20餘年。

顏榮宏說，算命學是累積千年的系統知識，更是傳統文化的一部份，但相由心生，個性才是影響一個人人生的最大因素，雖然冥冥中自有定數，但人定勝天，命運可以改變，只是改變的力量在自己身上。所以，他最重要的使命，是鼓勵前來諮詢的人盡己所能、活化他的志氣。他認為「聽命一事無成，成功操之在己」，當看出這個人的命格有所缺陷時，會替他點出來，讓他有努力的方向。

擔任義警副中隊長25年的顏榮宏，也經常隨同警察去巡邏、捉小偷，成功協助防阻詐騙案件，更曾在縱火案件時及時救援，在消防隊抵達前，就與居民率先用光里內13支滅火器，及時撲滅火勢，未釀成損害。

民政局長柯慶忠表示，顏榮宏里長服務鄉里14年，兼任新店分局義警中隊顧問及里長聯誼會總幹事，平時為人熱心公益，常居中協調處理里民糾紛。他成立環保志工及黃金資收隊維護里內環境，並認養瑠公圳旁公園養護有成，連續6年獲五星級環境認證，里政服務深受好評。

ET快訊
男友在隔壁！按摩師「布簾內強行壞壞」女大生　她忍一天崩潰：嚇
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為恭「雁行」足跡涵蓋全苗　推動分級醫療超過萬人受惠

女子中秋連假首日跳海輕生 海巡民眾合力鬼門關前拉回

曳引車後載刨路機轉彎不慎撞斷路口號誌橫桿　幸無人傷亡

蘆葦啟智中心中秋烤肉　台南市肉品市場溫韾加菜

秋節連假警佈署重點勤務　內埔警友會慰問員警辛勞…揪感心

室內就是我的羽球場！　黃敏惠、羽球好手吳昶潤會議室開打　

中秋何處去？　故宮南院光雕秀「南境之光」絢麗登場　

南華大學招生註冊率全國第一　就業率9成起跳

嘉易創創育中心地方創生有成　獲經濟部績優創育機構獎

徐國勇親臨華興橋改建通車　感謝嘉邑行善團捐助2650萬

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

為恭「雁行」足跡涵蓋全苗　推動分級醫療超過萬人受惠

女子中秋連假首日跳海輕生 海巡民眾合力鬼門關前拉回

曳引車後載刨路機轉彎不慎撞斷路口號誌橫桿　幸無人傷亡

蘆葦啟智中心中秋烤肉　台南市肉品市場溫韾加菜

秋節連假警佈署重點勤務　內埔警友會慰問員警辛勞…揪感心

室內就是我的羽球場！　黃敏惠、羽球好手吳昶潤會議室開打　

中秋何處去？　故宮南院光雕秀「南境之光」絢麗登場　

南華大學招生註冊率全國第一　就業率9成起跳

嘉易創創育中心地方創生有成　獲經濟部績優創育機構獎

徐國勇親臨華興橋改建通車　感謝嘉邑行善團捐助2650萬

陳亞蘭戰神LOOK帥炸！瀟灑上馬「甩披風動作」電暈女粉

中秋節異鄉遊子易「想歪」　專家教3招避憾事：電話打起來！

超給力「冠軍神帽」爆紅　埔鹽順澤宮成秋節打卡超夯景點　

瑪麗二度接下金鐘紅毯主持棒　小孟曝「有錢的正緣」今年會出現！

貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

中職／陳連宏46歲生日　賀！高國輝、蔣智賢恢復攻守訓練

不斷更新／多猛大戰羅力　桃猿、富邦先發名單

如何拒絕信用卡推銷？　女網紅超狂回答「恥力全開」…業務員瞬間沉默了

廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

中職／彭政閔手傷不適缺陣　詹子賢重返先發陣容

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

領走20億威力彩！台南中年男身..

嬰兒噎奶臉發青　警以「擊背法」..

7項術科！全台首座「無人機」試..

中秋外帶波士頓龍蝦　網：比螃蟹..

南華大學招生全國第一就業率9成

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

故宮南院光雕秀中秋登場　

瘋追劇遊場景別忘和台南老樹拍照..

華興橋通車徐國勇感謝嘉邑行善團

中秋連假國道管制　平鎮系統13..

省時又省錢　智慧停車格16日上..

曳引車轉彎不慎撞斷路口號誌橫桿

更多熱門

相關新聞

新板豪宅逆轉勝？！　「馥華雲鼎」低樓層賣出中樓層價

新北新板特區億級豪宅「馥華雲鼎」社區，去年底才傳轉手賠千萬元，且房價險些跌出6字頭大關，今年3月6樓戶又傳交易，低樓層單價66.4萬元，單價、總價都創社區近1年新高，經查買方為珽仂投資公司，該公司過去曾出現在裕隆股東名單中。房仲業者表示，該筆交易低樓層戶以中高樓層價碼成交，可視作回溫跡象。

金山警擴大會報交通治安為民服務

捷運環狀線「未演先轟動」　新莊2站新屋房價雪恥跟漲

秋節送暖　新北至板榮慰問榮民

店家自製陷阱趕貓　PO文炫被砲轟

關鍵字：

新北新店國豐里顏榮宏紫微斗數

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面