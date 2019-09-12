▲ 新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載，扮演里民心靈導師。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區國豐里長顏榮宏，不只用心處理里內大小事，鑽研易經、紫微斗數20餘年的他，更經常在里民生活苦悶、對未來徬徨時，免費給予鼓勵和意見諮詢。服務過上千個案例的顏榮宏，手中有逾600張的電子紫微命盤。他強調，提供里民現代化的命理服務並非迷信，而是希望他們在生活挫折時能靜下心與人溝通，反覆探索本心，進而得到心靈的鼓舞與激勵。

63歲的顏榮宏畢業於世新大學新聞系，當年因為記者工作採訪命理師，而開啟他研究姓名學及易經的興趣，並擴及紫微斗數命理，受學知名命理師張盛舒，20餘年來免費幫里民婚喪喜慶挑日子或取名字等，服務項目包山包海，更排解不少里民的家庭糾紛。因里民反應熱烈，里辦公處常大排長龍，為免里民等候太久，現採預約制，排定時間接近時再通知里民到場。

曾經有對夫妻結婚多年始終無子，身體健康檢查結果也正常，夫妻倆常為此爭吵不停，想找命理師又怕遇到江湖術士，抱著姑且一試的心態來找里長問事，里長鼓勵他們不要放棄，並依照紫微各宮的星群組合，預測他們一定期間會有子嗣，不久果然連生2子，夫妻很開心的說「感謝里長提供命理服務，造福里民。」

▲ 新店區國豐里長顏榮宏（右1穿藍背心者），不只用心處理里內大小事，鑽研易經、紫微斗數20餘年。

顏榮宏說，算命學是累積千年的系統知識，更是傳統文化的一部份，但相由心生，個性才是影響一個人人生的最大因素，雖然冥冥中自有定數，但人定勝天，命運可以改變，只是改變的力量在自己身上。所以，他最重要的使命，是鼓勵前來諮詢的人盡己所能、活化他的志氣。他認為「聽命一事無成，成功操之在己」，當看出這個人的命格有所缺陷時，會替他點出來，讓他有努力的方向。

擔任義警副中隊長25年的顏榮宏，也經常隨同警察去巡邏、捉小偷，成功協助防阻詐騙案件，更曾在縱火案件時及時救援，在消防隊抵達前，就與居民率先用光里內13支滅火器，及時撲滅火勢，未釀成損害。

民政局長柯慶忠表示，顏榮宏里長服務鄉里14年，兼任新店分局義警中隊顧問及里長聯誼會總幹事，平時為人熱心公益，常居中協調處理里民糾紛。他成立環保志工及黃金資收隊維護里內環境，並認養瑠公圳旁公園養護有成，連續6年獲五星級環境認證，里政服務深受好評。