不熟的人吃飯「少付10、20元」　巨蟹妹：他O三次了！會跟對方要錢嗎

▲如果是您會跟對方要錢嗎？（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名巨蟹座女網友發問說，各位如果和沒有很熟的同事、朋友或同學去吃飯，對方少付10、20元，會跟對方要嗎？對此，有人表示，「如果是1塊、5塊，我還可以，是20欸，當然要跟他拼命！」

原PO近日在「爆廢公社公開版」臉書社團表示，「要了又很尷尬，就算了，會被想說10、20元也在要。」她還用牛排熟度來比喻雙方關係，「要熟不熟的，你以為你是牛排喔。」

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對此，有網友留言，「今天你少付1元、3元、5元，我覺得都沒關係，可是今天是10元、20元，就太超過了吧！」原PO回，「乾，一次兩次就算了，你他O吃三次了。」

▼有網友認為，直接分開付不就好了。（圖／示意照／翻攝unsplash免費圖庫）

有人說會要錢，「會啊，熟人也是，我都寧願多給人，也不要去占人便宜。如果每次都這樣，10次就能買一個雞腿便當了。」原PO回，「熟人反而不想計較，因為懂得互相，這次你請，下次我請。」

也有人建議，「不會要，但如果有下一次，我絕對不會先拿帳單。如果是大單，譬如出去喝酒，想辦法先把自己灌醉，身上只放車錢！」原PO回「高招。」

其他人留言，「20元認清一人夠划算」、「做善事，他就值那20塊不是嗎」、「感覺問題，一次可以接受，第二次我就拒絕往來戶了，就擺明坑你啊」、「直接分開付不就好了。」