月薪45K還補助檳榔費！菜市場超狂徵才文勸「媽寶別來」：幾歲了還問長輩

▲菜市場示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

這霸氣老闆讓萬名網友都笑歪了！一名網友日前分享自己看到的超狂徵才文，原來某雇主要徵8名市場工作人員，除了中午供餐還補助檳榔費，學歷性別不限，只要不是媽寶都可以試試看，阿沙力的公告讓不少人好心動。

「第一次看到徵人徵的這麼接地氣的...。」一名網友11日在臉書「爆廢公社公開版」分享自己看到的徵才資訊，只見職缺為菜市場的工作人員，上班時間從凌晨5點半到下午的2點，月休4天可以自行排假，上班地點則是在新竹以北。

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至於大家最關心的薪水問題，雇主則是允許日領和月領2種方式，「要日領的每天1200，要月領的一個月4萬5，老闆不會扣東扣西也不會靠背靠母，該給的一定會給。」徵才文指出，雇主也是辛苦的過來人，中午除了會提供50元的便當、允許抽菸吃檳榔，甚至還會每天補助檳榔費20元，不過喝酒「總有一天會出車禍」，所以不補助。

文內指出，求職者學歷、性別均不限，只要年齡18歲以上，即使不識字也沒關係，因為「博士生畢業也不一定有用」，不過必須要有駕照。最後雇主還霸氣呼籲，如果求職者是媽寶的話就別來了，「要問阿公阿嬤的也不要來，都幾歲了找工作還要問長輩，自己做不了主一輩子都做不了主，意私（有意願者私訊）。」

▲從徵才文中可看出雇主豪爽的個性。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友們看完這阿沙力的徵才文都笑翻了，直呼這老闆不錯，「吃檳榔還有補助，這老闆太可愛了吧」、「我不會開車，不然我也想去應徵」、「直白簡單明瞭」、「該換工作了」、「月領還比日領多錢」、「光喝酒那句就給推了」。

不過雖然薪水看似不錯，也有不少人認為月休天數太少了，加上菜市場的工作光用想的就知道很辛苦，體力要很夠，還是要三思而行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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