孫買速食被唸：垃圾食物！射手嬤下秒「突進攻炸雞」自打臉　機智反應神解套

▲炸雞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大家都知道吃太多油炸物恐會影響身體健康，但有時還是抵擋不住誘惑，明知會被長輩唸還是想吃。一名網友就表示，自己日前買炸物被阿嬤看到，直接被譴責一波，沒想到阿嬤下秒卻拿了雞腿來吃，直接打臉上一秒自己說的話。不過原PO也說阿嬤反應超快，吐出5字自行解套，讓7千名網友們都笑翻了。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享阿嬤的幽默趣事，他表示自己3日買速食回家吃，阿嬤見狀後就不停碎念「講不聽」、「一直吃垃圾食物」，但他也無辜表示是偶爾吃而已，沒有很常。

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不過下一幕卻讓原PO傻住了，原來阿嬤唸完後，手竟忍不住伸向盒子拿炸雞吃，讓他笑說「阿不是說垃圾食物，手幹嘛？」沒想到阿嬤卻趕快先咬了一口，隨後才說一句「我是垃圾車」合理化自己的行為，反應超快自行解套。

▲阿嬤也抵抗不了炸雞的誘惑。（示意圖／記者黃士原攝）

對此網友們都表示太有共鳴，指出很多長輩就是「口嫌體正直」，無法抵抗炸物的魅力，「我媽也是，買炸的就開始唸，結果還不是有吃」、「阿嬤神回」、「都買了，還是要吃一下不然浪費」、「我爸都說是為了我們犧牲= =」、「阿嬤高招啊」。

此外，原PO還加碼透露，其實不只炸物，如果他們買炭烤類的東西也會被阿嬤唸「吃多了不好」；然而阿嬤不只吃一口而已，最後幾乎整包都被她消滅，令大家哭笑不得。

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