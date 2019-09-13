4.25億年岩層上示愛　情侶州立公園「塗鴉還比YA」被罵爆：自我中心噁心！

▲男子的姿態明顯表達出自己覺得這件事沒什麼大不了。（圖／翻攝自GotYour6Comm）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國伊利諾伊州（Illinois）的「餓石州立公園」（Starved Rock State Park），因其過去數千年來作為美洲原住民的聚集地而聞名，不過今日公園內總有消滅不完的塗鴉，近日甚至被一對情侶塗鴉後拍照分享到IG。此舉在網路上引起抨擊，當地警方也介入調查。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《美國國家廣播公司》（CBS）等報導，9月初，「餓石州立公園」管理單位在臉書粉專「state rock and matthiessen state parks」上分享照片，當中一對情侶正對著「餓石州立公園」的裸露岩層痛下毒手，在上頭寫了「B+X」的字樣，並在外圍用黑色的愛心圈起來；然而這對情侶似乎完全不認為有何不妥，男子甚至正對著拍攝者比YA。





▲情侶在4.25億年岩層上刻下自己渺小又短暫的愛情見證。（圖／翻攝自GotYour6Comm）

「藝術很美，但這不代表要在州立或國家公園的自然景觀上刻畫」，管理單位在分享的貼文中寫道，「公園裡最大的威脅就是那些不尊重小徑、小徑上的解說板、展覽、建築和自然景觀的遊客們。」

拍下照片的目擊者向公園管理單位表示，當時有阻止情侶破壞岩層，後來還聽到情侶說要把塗鴉拍下來放到IG上頭。園長諾瓦克（Kerry Novak）在訪問時表示，對於情侶這種行為相當不齒，「這就像當你早上走出家門時，看到你的車被人弄壞了，是同樣一個讓人討厭的行為。」他補充道，「這行為很噁心，非常自私又極度自我中心。」警方已經介入調查，希望知情人士能夠提供線索或這對情侶目前的下落，尋得本人後會給予警告。

「餓石州立公園」作為砂岩地層已有4.25億年的歷史，因其雄偉壯闊的外貌具有地標性質，過去8000年來都是此地美洲原住民的會面點和聚集地。

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