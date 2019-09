4.25億年岩層上示愛　情侶州立公園「塗鴉還比YA」被罵爆：自我中心噁心！

▲男子的姿態明顯表達出自己覺得這件事沒什麼大不了。(圖/翻攝自GotYour6Comm)

美國伊利諾伊州(Illinois)的「餓石州立公園」(Starved Rock State Park),因其過去數千年來作為美洲原住民的聚集地而聞名,不過今日公園內總有消滅不完的塗鴉,近日甚至被一對情侶塗鴉後拍照分享到IG。此舉在網路上引起抨擊,當地警方也介入調查。

綜合《紐約郵報》(New York Post)、《美國國家廣播公司》(CBS)等報導,9月初,「餓石州立公園」管理單位在臉書粉專「state rock and matthiessen state parks」上分享照片,當中一對情侶正對著「餓石州立公園」的裸露岩層痛下毒手,在上頭寫了「B+X」的字樣,並在外圍用黑色的愛心圈起來;然而這對情侶似乎完全不認為有何不妥,男子甚至正對著拍攝者比YA。

「藝術很美,但這不代表要在州立或國家公園的自然景觀上刻畫」,管理單位在分享的貼文中寫道,「公園裡最大的威脅就是那些不尊重小徑、小徑上的解說板、展覽、建築和自然景觀的遊客們。」

拍下照片的目擊者向公園管理單位表示,當時有阻止情侶破壞岩層,後來還聽到情侶說要把塗鴉拍下來放到IG上頭。園長諾瓦克(Kerry Novak)在訪問時表示,對於情侶這種行為相當不齒,「這就像當你早上走出家門時,看到你的車被人弄壞了,是同樣一個讓人討厭的行為。」他補充道,「這行為很噁心,非常自私又極度自我中心。」警方已經介入調查,希望知情人士能夠提供線索或這對情侶目前的下落,尋得本人後會給予警告。

「餓石州立公園」作為砂岩地層已有4.25億年的歷史,因其雄偉壯闊的外貌具有地標性質,過去8000年來都是此地美洲原住民的會面點和聚集地。

