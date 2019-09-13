正宮的進擊 男友被勾到洗手間啪啪啪 美容師暴打小三

▲男友被勾到洗手間啪啪啪，美容師穆菲暴打小三。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

英國一名金髮美容師得知男友在酒吧的洗手間裡跟小三「啪啪啪」後，卯起來把小三毒打了一頓，結果被判罰300英鎊(約1.1萬元新台幣)。

28歲的穆菲(DanielleMurphy)來自艾爾郡(Ayrshire)的托米切爾市(Tormitchell)。此事發生在今年2月10日，她得知男友正在「偷吃」後，跑到了吉爾文區(Girvan)橋街(Bridge Street)附近的一家酒吧準備「抓姦」。她沒有對自己的男友興師問罪，卻拿小三來出氣。

在艾爾郡法院的審理中透露了案發經過。檢察官拉薩林(Andrew Lazzarin)在法庭上除述說，當時酒吧裡有人在爭論穆菲的男友是不是正在洗手間跟別的女人搞上了，期間有人通知了穆菲。

沒多久之後，原告人跑到酒吧外面透透氣，剛好碰到怒氣沖沖趕來的被告。接下來，穆菲不由分說，狠狠的痛打了對方一頓。拉薩林補充說，穆菲還恐嚇對方：「以後給我看到你一次，就打一次。」 為怕情況進一步失控，有人開始介入調解。兩女終於被分開，有人打電話叫了救護車。

受害人的胳膊、腿和臉有多處損傷。但她拒絕就醫，僅表示身體有點不舒服。幾天後，她終於去看了醫生，醫生給了她止痛藥，並建議她多休息。

穆菲最初選擇在聽證會上為自己辯護，卻反而承認了更多的控罪。法官長麥克塔加特(Mhari Mactaggart)在判決聽證會上告訴穆菲說：「無論引發你動粗的原因是什麼，你已經承認你攻擊這位女士的罪行，在任何情況下，我都必須註明這一點。」穆菲最後被罰款300英鎊。