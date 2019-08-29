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讓你素人變達人　ZenFone 6專屬學堂9月報名場次開跑

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▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲ASUS ZenFone6專屬學堂9月報名場次開跑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

華碩（ASUS）在今年8月推出「ZenFone 6用戶專屬學堂」後好評不斷，號稱學員滿意度高達98.5%，能幫助用戶發揮ZenFone 6強大的攝影力，隨手就能拍出好照片，讓你「素人變達人」。而華碩今（29）日公布了9月課程場次，且除了入門課程外，也將增加深度攝影教學的主題式活動。

據了解，首波ZenFone 6課程主要分為拍照技巧及手機實用功能兩大部分，學員們對課程中「翻轉鏡頭運用」感到特別受用，認為ZenFone 6能跳脫過往手機拍攝盲點，無論是拍小孩、寵物、高聳建築物或是修長身型的全身照，不須辛苦地蹲/趴地上，透過翻轉鏡頭自訂角度都能拍出令人滿意的照片。ZenFone 6實用功能的部分，則包括了智慧快捷鍵、手勢操作、螢幕錄影、一鍵截圖、深色主題。

華碩全球副總裁林宗樑表示，原先設定這波專屬學堂活動僅會舉辦到今年12月為止，不過看到了許多學員熱烈參加，且反饋都不錯，現在打算讓專屬學堂一直辦下去。

▼華碩全球副總裁林宗樑認為，用戶專屬學堂反饋都不錯，現在打算讓專屬學堂一直辦下去。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼華碩全球副總裁林宗樑。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，今日除了公布9月的課程場次外，華碩也進一步宣布，10月初將舉辦「白晝之夜」私房導覽攝影達人帶拍活動，結合熱門話題，參與學員們在攝影專家的帶領下，實地拍攝高難度照片，精進自我攝影力。

另一方面，先前ZenFone 6在電信通路的缺貨情況相當嚴重，林宗樑今日也給出了承諾，9月起電信通路將全面供貨，讓欲購買的消費者都可以買得到；預估9月提供給電信通路的手機將有一萬多部。

據悉，ZenFone 6 30周年限定版(12GB/512GB)上市一週後反應熱烈，ZenFone 6 30周年限定版(12GB/512GB)上市一周熱銷好評不斷，華碩將於9月起攜手全台五大電信力推ZenFone 6，搭配指定方案(30個月)月付699元，ZenFone 6手機(6G/128G) 12,490元起，現省5,500元；而中華電信獨家ZenFone 6 (8G/256G)版本，搭配指定資費方案購機還可獲側掀皮套+玻璃保護貼(總市價1,180元)。

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