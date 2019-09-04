4歲孫女伴外公屍「深夜哭喊10hrs」！小腳浸水泡到皺...手緊抓醫護

記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮4日清晨發生一起意外！一名68歲的潘老先生騎車載著年僅4歲的孫女出門，卻被發現連人帶車摔進產業道路旁的溝渠，早已氣絕多時，女童則是站在水溝內嚎啕大哭，直到路人聽聞哭聲，才趕緊報警處理。

一名郭姓民眾4日清晨7時30分左右，騎車行經後龍鎮勝利街產業道路時，突然聽到小女孩的哭泣聲，他趕緊找尋聲音來源，結果在路邊的溝渠見到一名5歲女童站在水中嚎啕大哭，一旁還有一輛機車「倒栽蔥」卡在水溝內，還有一名男子仰臥泡在水中，他驚覺情況不對勁，隨即報警處理。

▲▼女童牽著救護人員的手，緩步走向救護車。（圖／東森新聞，下同）

警消人員獲報到場發現，68歲的潘老先生仰躺在水深不到20公分的溝渠內，早已氣絕身亡多時，而4歲女童則是一臉驚魂未定地站在一旁，眼眶中盈滿淚水，嘴裡不斷哭喊「阿公」，趕緊將她送醫治療，女童除了臉部擦傷、蚊蟲叮咬、腳部皮膚泡水起皺之外，還出現肌酸磷化酶過高的症狀，疑是長時間維持同一姿勢，導致肌肉受損，需留院觀察。

而潘老先生的死訊則讓家屬感到不敢置信，因為他就陳屍在距離住家約1公里旁的水溝之中。死者女兒表示，父親每天都會走這條路，對路況相當熟悉，「小朋友跟我說，是昨天晚上出來的，重點是我昨天晚上沒有看到（他們出門）」。

她進一步表示，父親有心臟病、高血壓病史，平時鮮少出門，也沒有酗酒的習慣，只有中午買便當或是接送小孫女才會出門，從來沒有深夜或是一大早外出。整起事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲▼潘老先生整輛機車倒栽蔥跌進水溝中，警方封鎖現場以釐清事發原因。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

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