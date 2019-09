全美6死！川普想禁調味電子煙數周內完成　「這非常危險」

▲美國總統川普打算禁止風味電子煙,在白宮與官員商討對策。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

電子煙近期成為美國爭議話題,全美33州已有6人死於電子煙,另有450起肺部疾病的病例與該工具有關。美國總統川普(Donald Trump)11日宣布,政府打算禁止調味電子煙,「我們強烈關注電子煙,這非常危險,小孩死亡,人們死亡,我們將制定一些非常強大的規範。」

川普11日在白宮告訴記者,小孩從學校回家後會說「媽,我想抽電子煙。」他認為,特別對於兒童來說,電子煙是一個新問題。出現在川普身邊的還有第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump),她在推特表示,深切注意到電子煙在孩童中日益變得流行。

I am deeply concerned about the growing epidemic of e-cigarette use in our children. We need to do all we can to protect the public from tobacco-related disease and death, and prevent e-cigarettes from becoming an on-ramp to nicotine addiction for a generation of youth. @HHSGov