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全美6死！川普想禁調味電子煙數周內完成　「這非常危險」

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▲▼美國總統川普打算禁止風味電子煙，在白宮與官員商討對策。（圖／路透）

▲美國總統川普打算禁止風味電子煙，在白宮與官員商討對策。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

電子煙近期成為美國爭議話題，全美33州已有6人死於電子煙，另有450起肺部疾病的病例與該工具有關。美國總統川普（Donald Trump）11日宣布，政府打算禁止調味電子煙，「我們強烈關注電子煙，這非常危險，小孩死亡，人們死亡，我們將制定一些非常強大的規範。」

川普11日在白宮告訴記者，小孩從學校回家後會說「媽，我想抽電子煙。」他認為，特別對於兒童來說，電子煙是一個新問題。出現在川普身邊的還有第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），她在推特表示，深切注意到電子煙在孩童中日益變得流行。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、食品藥物管理局（FDA）代理局長沙普利斯（Ned Sharpless）11日都與川普會面，商討有關電子煙的規定，可能要幾周才能完成。艾薩說明，FDA最終將敲定一項計畫，把所有未經授權、非煙草風味的電子煙從市場撤下。

FDA負責監管近期受到年輕人喜愛的電子煙。美國疾病管制與預防中心（CDC）則建議人們不要使用電子煙。艾薩表示，兒童特別喜歡有風味的電子煙。

川普說，就他所知，電子煙正成為龐大企業，為了保護兒童，包括他13歲的兒子巴倫（Barron），政府將實施嚴格規範，「我們不能讓人們生病，不能讓我們的青年受到影響。很多人認為電子煙很棒，它一點也不好，這絕對是我認為我們能說的一件事。」

▲▼美國年輕人受到電子煙吸引。（圖／路透）

▲美國不少年輕人受到電子煙吸引。（圖／路透）

BBC指出，全美450起與電子煙相關的病例中，許多都是年輕人，平均年齡19歲。密西根州本月則成為美國第一個禁止風味電子煙的州。

電子煙製造商如Juul等廠商已被指責，利用芒果、奶油、肉桂捲等調味，助長孩童對於風味電子煙成癮。占據主要市場的Juul去年停止銷售部分風味電子煙，藉此平息批評聲浪。

第一起的死亡案例8月底發生在伊利諾州，從那之後，33州又陸續有5人死亡，另外數百人罹患肺部相關疾病。美國衛生官員仍在調查，是否為特定毒素或物質造成電子煙相關的疾病，還是可能是使用過量的結果。

►「電子煙瘟疫」全美6死！　紐約富豪彭博宣布「斥資50億」全面抵制

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