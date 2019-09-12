陸豁免清單對美農沒有幫助！　CNN：川普至今已補助多達8700億

▲ 美國出口至中國的大豆數量價值直直落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）今(12)日指出，雖然中國11日宣布，從17日起豁免蝦苗、潤滑油、飼料用魚粉等16項消費商品的25％關稅，但對於貿易戰受到最大傷害的農民們而言，並沒有帶來太大的實質幫助，因為中國針對大豆和豬肉等農產品的關稅至今還存在，也讓美國農民們難以向中國買家出口商品。

根據報導，北京一直以來刻意瞄準川普的重要票倉美國農民，製造他在政治上的頭痛局面，也讓川普至今已經補助農民多達280億美元（約新台幣8700億元），因為自從北京加徵報復性關稅之後，美國於2018年出口至中國的大豆數量，已經從2017年的122億美元（約新台幣3800億元）下降至31億美元（約新台幣964億元），年底儲貨量甚至創歷史新高。

此外，由於中國豬肉市場正受到非洲豬瘟的影響，豬肉供給量減少，導致價格提高，也讓美國豬肉生產商擔心錯過這一波大好機會。

▼ 中國豬瘟肆虐，對於美國農民正是進攻豬肉市場的大好時機。（示意圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，對於貿易戰的發展，總統川普11日仍抱持樂觀態度表示，「他們（中國）昨晚做出的幾個行為都非常棒」、「這是一個示意動作，但這是非常大的舉動。人民感到震驚，但我不會感到震驚。但我會和他們打交道，我知道我會喜歡他們，也希望我們可以一起作出行動。」

中國宣布豁免清單後，川普11日在推特上宣布，因中國國務院副總理劉鶴的要求，且中共70周年國慶的日子接近，作為釋出善意，雙方同意將原定在10月1日實施，對價值2500億美元中國貨加徵關稅提升為30%（原25%）的措施，延遲到10月15日才進行。

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