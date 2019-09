港媒：台灣將採購1110億美農產品！　農委會下周赴華府簽約

▲ 台灣購買美國農產品的消息傳出後,駐華盛頓中國大使館尚未對此做出立即回應。(圖/達志影像/美聯社)

美中貿易談判下月重啟,而美國農產品始終是外界關注重點之一。港媒《南華早報》12日報導,台灣近期將購買價值36億美元(約1110億元新台幣)的美國農產品,由農委會率團赴華府簽署意向書。報導分析,北京與華府間日益緊繃的狀況,讓美國國會及川普政府轉而加強美台關係。

報導提到,台灣計劃價值36億美元的美國農產品當中,包含大豆、玉米、小麥及肉類等,由農委會副主委陳駿季領軍的貿易代表團下周將前往華府,與美國的肉類、糧食出口業者簽署意向書。據瞭解,簽署地點就在國會大廈遊客中心(Congressional Visitor Centre),不論在政治、經濟層面都深具意義。

目前駐美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the US)已透過聲明表示,「台灣一直都是美國值得信賴的貿易夥伴,目前正在採取實際行動,加強美台更緊密的經濟合作。」根據代表處取得的數據顯示,在2018年,台灣是美國第8大農產品出口市場。

消息一出,美國農民紛紛對此表示歡迎。但他們也提到,台灣此次購買農產品的總量相較於中國先前購買的訂單,只是小菜一碟,因為2017年爆發美中貿易戰之前,中方採購的總金額高達196億美元,其中光是大豆就佔100億。

