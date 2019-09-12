腥夫機師偷吃網紅空姐！1年後「劇情神反轉」　小三扶正...元配下場超慘

▲國籍航空機師出軌10萬粉絲網美空姐，元配選擇成全卻挨告。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃君瀚／綜合報導

今（2019）年5月航空界爆出軌醜聞，一名已婚國籍航空機師出軌10萬粉絲網美空姐，2人背地出遊玩樂長達1年多。半年多時光過去，如今正宮心痛訴說最新近況，她為了成全已經和男方離婚，現在卻慘挨訴訟「被求償百萬元」！

本站新聞〈同遊泰國巴黎！已婚機師「偷吃時間軸曝光」渣爆 網上約炮…再同居網紅空姐〉報導，國籍航空機師的妻子和機師交往7年，並於2017年12月登記結婚，沒想到2018年10月丈夫就和小三同居，氣得她在《爆料公社》、《桃園機場一番報料。大小事。》等社團貼文爆料，包括偷腥尪和空姐出遊玩樂的合照，還有女方傾訴愛意的對話訊息，

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據悉，該名空服員在該國籍航空裡相當知名，是位網紅空姐、IG高達10萬粉絲追蹤，平常會分享旅遊訊息、美妝心得等等。對於爆料，該空服員的母親似乎親自私訊元配，希望對方別再散播照片和對話，「為什麼要這樣毀掉一個很努力的女生？」「我是她麻麻，我真的是非常非常難過擔心」、「拜託妳，不要這樣傷害我女兒好嗎？」

整起外遇糾葛案糾纏了近1年，正宮11日下午在《爆料公社》發文，更新了3角戀情近況，「當初有一位說想抱抱我非常有愛心的小三，如今她卻成為受害者，而我是個被告人。」

▲已婚機師偷吃空姐。（圖／翻攝自爆料公社）

正宮表示，今年5月攤牌之後她決定簽字離婚成全2人，腥夫明明在新聞爆發後2天聲明「不計較，各自承擔，各自放下。」當時話說的好聽，現在卻直接告上法院求償百萬元。「我真的從來沒想過要告人，通姦罪也告不成啊」，莫名成了被告，逼著她回去看這1年裡的對話、去聽錄音，層層揭開瘡疤，才明白句句都是謊言。

「讓一個在一起7年的人告我，大概是我做人太失敗芭（吧）？還是是妳（空姐）太會做人？妳把我的婚姻毀了還不夠，要把我的將來毀掉才開心？」文末她怒爆料，這2人根本品行不良，行為涉詐欺罪，明明都解除登記了，還繼續使用公司系統訂購配偶優惠機票，「公司是否又要睜一隻眼閉一隻眼？真不懂這兩人怎麼可以這麼理所當然的活在謊言裡！」

血淚控訴貼出後，網友直呼太沒天理了，「不是小三欺負你，因為他（機師）本身就是個渣男」、「是事實還怕人說，這空姐機師怎麼都不停飛阿」、「反正渣男大家搶啦結案」、「這小三修煉成精了，放心吧，怎麼來的怎麼去」、「手段厲害，明明正宮還可以被告，真的厲害」、「會背叛的男人，也不用奢望有多好的人品。」

▲已婚機師偷吃空姐。（圖／翻攝自爆料公社）

昔日機師偷吃時間軸：

2018.3月初－老婆在國外和岳父岳母談婚禮日期、機師在台灣約炮遇到詐騙

2018.3.21－回國後老婆發現機師約炮

2018.7.27－機師手機突然的不願給老婆看



2018.7.28－機師答應之後手機會給老婆看



2018.7.29－機師又再次悠哉的躺在床上和人聊天，老婆一走進去，機師還是不把手機給老婆看。老婆決定把十二月婚禮取消

2018.10－機師、空服員開始同居

2018.11.14－老婆覺得機師變了，將他約炮對話po上網。機師藉著這件事說老婆傷害他，開始不停跟老婆要簽字，殊不知是早已和人同居

2018.12－機師、空服員同遊大阪

2019.3－機師、空服員同遊泰國巴黎

►就算爬到樹上！妳還是很美