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人夫人妻開房間...辯稱治牛皮癬「要打草藥泥」！綠帽夫獲賠5萬

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偷情,開房間,汽車旅館,做愛（圖／記者李鍾泉攝）

▲人妻人夫到汽車旅館辯稱是「打草藥」。（圖／示意圖非當事人／本站資料照）

記者錢玉紘／綜合報導

台中市的吳男和陳男一起在某區公所擔任調解委員，各自有婚姻，不過陳男一直懷疑吳與妻子有染，更一起進汽車旅館，於是找了徵信社來抓姦，吳男當場被抓，卻辯稱是因為女方有皮膚問題，在幫忙「上藥草」。事後因無通姦證據而不起訴，不過民庭法官認為，外遇已對陳男造成精神損失，判吳男與陳妻連帶賠償5萬元。

吳男和陳男一起當同事超過17年了，但陳一直懷疑吳男與妻子，去年7月12日聘請徵信社，到南投某汽車旅館抓姦，不過事後因沒有積極證據，檢察官針對通姦部分不起訴。陳男則又再提民事求償精神慰撫金100萬元，並表示老婆一再出軌，對他精神造成傷害，還需要到精神科醫師治療才能維持生活，侵害他配偶權。

陳男指出，與吳已經認識10幾年，曾同為調解委員，因此對於男女外遇私情糾葛都有一釘人度的經驗和認知，而雙方均為有婚姻之人，對於單獨去汽車旅館這種高度敏感的動作，應該有意識，事後搪塞的理由也難以信服。

而吳男則辯稱，當天會在汽車旅館是因為，陳妻患有牛皮癬，他們一起到南投中興新村採集菩提樹葉，並且要用旅館的水電，把葉子洗乾淨後打成汁，分裝讓女子可以使用敷藥，沒有任何合意性行為或越軌舉動，也無不正常男女關係之交往。而且徵信社也有拍到製作草藥的過程，但都沒有出示當作證據。

不過，法官認為，中興新村稱不上什麼荒郊野嶺，不需硬要孤男寡女一起投宿汽車旅館，而男女前往汽車旅館，在社會通俗上就有「合意性行為」之涵意，即使沒有性行為，也顯然逾越一般男女社交行為之界限，原告認為配偶權被損害有理，可求償，但審酌雙方財力，辰男所開的要求100萬金額太高，最後判以5萬元為適當。

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