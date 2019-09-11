「牙周病治療＋檢測」收24萬嚇壞全家！她跑大醫院諮詢...真相曝光了

▲原po帶家人去諮詢牙周病被報價24萬，示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

牙周病治療其實有健保給付。一名女網友表示，日前帶家人去一間牙醫診所諮詢「牙周病治療」的費用，不料醫生卻喊出「治療20萬＋細菌檢測4萬」的高價，嚇得她們一整天「神智不清」。不過，還好原po事後有另外去大醫院做評估，才得知原來「牙周病」有健保給付，讓她們省下一筆。

原po在臉書社團「爆怨公社」發文指出，日前帶家人去一間網路評價良好的牙醫診所，評估「牙周病治療」的費用，沒想到醫生喊出24萬的高價，加上不知道到底健保有無給付，讓她們驚得「神智不清」，但後來還是決定先到家附近的「長庚醫院」做評估再說。

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長庚的牙醫師評估過原po家人的牙齒後，指出「（看X光片）哇，你這個很嚴重喔（指了三顆牙齒）這三顆都要拔掉了」，家人嚇到說「嗄！上次那個醫生說我至少還要拔五顆欸」。後來在洗牙的過程中，原po就和醫生閒聊表示，「像他這麼嚴重的程度，健保有給付嗎？」

▲原po差點被當盤子。（圖／翻攝爆怨公社截圖）



不料醫生回「有啊，牙周病就是健保給付啊」，這時原po感到不可思議地問「我們上次去外面的診所，他說光牙周病治療要24萬欸」，醫生笑笑回應，24萬都可以連假牙一起做好了。她解釋道因為上次診所的醫師說另外4萬是細菌檢測的費用，醫生說完「都是要把細菌洗掉，還需要檢測喔？」這句話才讓原po恍然大悟。

此時，醫生又笑著問「那你們上次去醫生有幫你們做什麼？」原po才緩緩說，第一次只幫她們洗了10分鐘的牙齒，後來去先做價格的解說，接著說要教刷牙，最後再叫她們買營養品，那次共花了她們1000元。不過，原po又說，還好診所的醫生忘了教她們刷牙，「不然刷牙衛教要再500元」。

最後，原po表示，這次在長庚做完整套後，才付了150元掛號費加上下次的預約，而一旁的護理師還笑笑的對她們說「過來這邊我教你如何刷牙，免費」。

貼文一出，吸引一票網友留言指出，「牙醫本來就是暴利」、「還好沒當盤子」、「難怪牙醫那麼賺，價錢隨便喊，真的要多問幾家」、「我覺得牙醫師是個很好賺的行業」、「牙周病治療比我植牙三顆還貴，我也是醉了」、「連看牙醫也要貨比三家」。

▲還好原po有先去大醫院諮詢，才不至於被騙，示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）