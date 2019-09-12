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月子餐保鮮蓋吸超緊！網教「插湯匙弄鬆縫隙」　產婦照做反更想哭

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▲▼ 產婦吃不到月子餐 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 產婦吃不到月子餐 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

保鮮盒吸得越緊，越不容易有空氣跑進去，食物也越能保持新鮮，不過也可能發生打不開的慘況。一名媽媽日前就遇到瓶頸，她因為打不開月子餐急上網求解，豈料採用網友的方法後，反而更崩潰了。

「求求大家，請問這個蓋子要怎麼打開？」一名剛生產完的媽媽在臉書「爆廢公社」中求救，她表示自己的月子餐被裝在保鮮盒裡，但她卻怎麼用力都打不開。只見保鮮盒蓋子上的膠條設計，讓盒子和蓋子緊緊吸附在一起，有人建議她用湯匙從邊邊插進去，但依然沒用，湯匙甚至還硬生生被掰彎了。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 產婦吃不到月子餐 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲湯匙也戰敗了。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友們紛紛提出各種方法，例如轉一轉、用螺絲起子撬開，或是壓一壓蓋子的中心減壓，但原PO說都沒有用，而且家中也只有她和小孩，無法請老公幫忙。

此外還有不少人建議拿去泡熱水或是微波，但原PO表示最後她還是沒有吃到，只好打給月子中心客服，對方卻說由於送餐人員都不在，所以只能等到晚上送餐時再請人幫忙處理了。

其他網友們看到湯匙被捲成麻花捲的模樣，都笑說可以理解原PO有多努力想吃到飯，「吃奶的力氣，讓你的baby來開吧」、「湯匙是無辜的啊」、「你是使用什麼特異功能嗎」、「我覺得妳老公應該還會輸你」、「只能剪開蓋子了」、「摔破吧！選我正解」。

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