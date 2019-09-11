愛情長跑8年...拍「羞照」供欣賞！卻揭他已婚劈6腿　渣男還想「200萬」封口

▲羅女與男友交往8年，意外揭他已婚還曾連劈6腿，心碎提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

台中羅姓女子到中醫診所看診，劉姓中醫師一見到她便展開猛烈追求。2人愛情長跑8年，劉男始終要求低調，因此沒有公開2人交往事實，但沒想到羅女多年的信任，卻換來劉男已婚的事實。事後2人攤牌談判，劉男坦承欺騙，還說「一口價200萬封口費」、「兩個禮拜內給你」等，但卻又反咬是羅女威脅，法官審理時聽了2人的對話，認定話是劉男自己所說，因此判羅女勝訴。

判決書指出，羅女2011年到診所看診，劉男見到她後，便被她美貌所吸引，經常藉機搭訕，並展開猛烈追求。2人交往後愛情場跑8年，不上發生了關係，羅女還拗不過對方要求，拍下私密照給劉男瀏覽，也曾購買昂貴禮物送給劉男。

然而，2人交往期間，劉男始終要求「低調」，並嚴禁羅女在社群網站上公開2人交往事實，而羅女基於尊重，也答應要求。但沒想到，多年的信任，換來的卻是劉男已婚事實，甚至還在2人交往期間，同時與6、7名女交往。

直到2019年3月間，羅女與劉男相約談判，要求對方賠償她8年青春，並給了劉男2個選擇，「一個是精神賠償和封口費，另一個是在路上下跪磕頭跟我道歉，並讓我放到網路上」。

劉男聽了後，立刻表示，「一口價兩百萬，兩個禮拜給你」、「我說到做到」，但事後劉男卻以湊不出錢為由拒付，更反咬是羅女威脅要去鬧他家人，他母親還因此高血壓送急診，所以他不得不答應羅女要求。

法官當庭勘驗錄音紀錄，發現2人談判內容並無任何明顯的威脅字眼，也都是劉男自己說出，「你不要這樣威脅我」、「我的底線是我的家人」等，且也是劉男自己說出要給羅女200萬封口費，而羅女也並沒有用任何不法危害的言語或行動威脅，因此判羅女勝訴，劉男必須依法給付和解金。

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