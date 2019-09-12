大老婆登報反攻小三第二集！　淚揭老公「無法再有繁衍的機會」

▲大老婆在9月12日的聯合報頭版刊登第二篇聲明。（圖／記者黃翊婷翻攝）

記者黃翊婷／台北報導

昨日（11日）自稱為「工具人」的一名大老婆，砸下百萬在聯合報買下半版廣告，並向小三喊話希望她放手。今日（12日）大老婆再度公開第二份聲明，同樣刊登於報紙頭版，內容提到，「現在我不希望妳（小三）因為這種不值得等待的人，蹉跎掉美好而寶貴的年華，加上他無法能再有繁衍的機會，這對任何人來說，都是一種傷害。」

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第二次的聲明啟事中，刊登的是小三個人的獨照，臉部同樣打上一條長長的黑色馬賽克。「人誰無過？」大老婆在聲明第一段就火力全開，「相信你（妳）是聰明人，會做出不自誤誤人的決定」、「我伴了我家老爺長達近四分之一世紀以上的歲月了，在他生病時，妳無法隨侍在側照料，也不是妳的錯。」

大老婆提到，丈夫現在仍是她的唯一，所以希望小三不要因為這種不值得等待的人，浪費了自己美好而寶貴的年華，況且丈夫已經沒有繁衍後代的機會，「這對任何人來說，都是一種傷害。」

最後，大老婆仍不忘「柔性」勸說小三，自己已經上了年紀，不想再用訴訟的手段，揭露出更多的不堪，「我只是會在此告訴大家：『知難而退』有多麼重要！」並署名為字字血淚的工具人。

▼第一篇聲明。（圖／翻拍2019/9/11出刊聯合報）

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