放屁不幸炸出屎漿！「土色泥水」沿小腿流下…他秒鎮定騙過手機行店員

大陸中心／柯振中報導

「可能當時只是以為是個屁吧…」大陸社群媒體微博近日瘋傳一段監視器畫面，身穿藍色短褲的黑衣男子在手機店辦理業務時，疑似因為放了個屁，導致「土黃色泥漿」跟著噴發，從短褲炸出到地板上，本人卻十分淡定，與一旁認真工作的店員形成強烈反比，讓網友看傻回應「拉肚子就是這麼猝不及防」。

網友「細思極恐一姐」在微博上貼了一段監視器畫面，一名身穿黑衣的男子3日前往手機店辦業務，卻在等店員進行作業處理時，疑似肚子尬了一下，所以放了個屁，沒想到水便跟著襲來，從左腳褲管噴發，灑的滿地都是。

▼手機行放屁竟噴出水便。（圖／翻攝自微博／細思極恐一姐）



依據監視器畫面，噴發水便的男子似乎發現不對勁，往下一看，發現腳上、地板沾有許多穢物，淡定拿出手機看了看，隨後擺了擺左腳，疑似想把泥漿甩乾淨。此外，男子噴發泥漿時，店員正在努力處理業務，拿著擦拭部對著作業台上的黑色物體拼命擦，與男子腳邊一灘水便形成強烈的反比。

眾人看完後，紛紛傻眼回應，「我賭是個屁」、「賭輸了」、「還用腳搓一搓」、「拉稀的時候不要相信任何一個屁」、「那個店員沒有聞到臭嗎」、「拉肚子就是這麼猝不及防，你以為的放屁其實是拉屎」。

不過，也有人認為，黑衣男子拉肚子還能這麼淡定，有點厲害，「真夠淡定的」、「這老哥看了看還和沒事人一樣」、「如此淡定，今後必成大器」、「真淡定！看來不只一次啊」、「笑死我了，你有什麼好處」。

▼店員努力工作與黑衣男腳下的水便形成強烈反比。

