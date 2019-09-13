「2020一盤好棋被私心毀了」　楊秋興：國民黨還需要奮鬥嗎？

記者王致凱／綜合報導

前高雄縣長楊秋興12日透過臉書發文說，看到國民黨刊登的「團結、奮鬥、救中華民國」廣告，令人感到「啼笑皆非」。他說，國民黨初選充滿算計與造假，政黨應該為國舉才，但黨內提名的人選，卻被輿論視為草包、小丑，「怎麼向社會交待？這個黨還期待團結嗎？還要奮鬥嗎？」他在文末強調，為了台灣安全與發展、年青人的未來及兩岸的和平與發展，「國民黨可以倒但台灣不能倒、中華民國不能倒」。

▲楊秋興上月宣布退出國民黨。（資料照／記者洪正達攝）



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楊秋興臉書全文：

今天起個大早前往美國，看到中國國民黨的廣告，「團結、奮鬥、救中華民國」令人啼笑皆非。

八月十五日我召開記者會退出國民黨時馬英九前總統和我通了電話說 「秋興你和韓國瑜的恨怎麼這麼深啊！」，我說「報告總統：不是恨啦！硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤，原本2020一盤好棋被韓的私心、貪圖大位毀了，讓蔡英文有死灰復燃的機會。」

國民黨的初選過程其實就是充滿著偏坦、算計與造假。七月十五日公佈韓國瑜、蔡英文的民調47:15，韓贏了32％，但一個月後多家的民調韓國瑜竟然輸蔡英文超過10％，這不是國民黨的民調失真或造假的事証嗎？

政黨為國舉才，應該提出最佳人選來為國家服務，不是用「公正、公平、公開、透明」來搪塞的，今國民黨提出的人選被視為草包、愛説謊、小丑、常説粗俗的話，無德、無能、無才的總統候選人，怎麼向社會交代呢？怎麼對得起人民呢？怎麼對得起國家呢？

這個黨還期待團結嗎？還要奮鬥嗎？還可以救中華民國嗎？國民黨的大老諸公們至今還看不清整個局勢嗎？

為了台灣安全與發展、年青人的未來及兩岸的和平與發展，自己的國家自己救，國民黨可以倒但台灣不能倒、中華民國不能倒。

楊秋興