「天下調查沒問題」激怒韓粉　黃暐瀚：韓的兩成拖累2018的八成



記者葉國吏／綜合報導

《天下雜誌》發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，韓國瑜滿意度在22縣市中吊車尾，引發韓粉不滿。韓粉不斷攻擊天下雜誌用2018年市政滿意度還冠用在韓國瑜身上，對此黃暐瀚打臉韓粉，表示調查有兩份，一份是2018年市政滿意度，一份是調查首長，調查結果是沒有問題。

媒體人黃暐瀚在臉書發文「面對問題，才能解決問題！」，表示天下的民調，分兩為份，一份問「城市」，一份問「首長」。韓國瑜的墊底跟陳菊、許立明沒有關係。

▲黃暐瀚談論天下雜誌民調，結果被韓粉攻擊。（圖／翻攝自YouTube／17 POP Radio 官方頻道）

黃暐瀚說，他為了確認自己理解無誤，還特地跟天下雜誌傅總編輯確認，確認「2018八成」是指城市滿意度，不是韓國瑜施政滿意度之後，才敢在節目上公開談論。

但黃暐瀚此舉卻惹怒韓粉，韓粉痛批「暐瀚哥，你變了嗎」？「暐瀚哥，你講什麼，我聽不太懂～」還有網友直接開罵：「我很確定黃暐瀚收錢了，退訂，不再看你的節目」。

黃暐瀚：「言我所信，無所畏懼。」他直言「當別的評論員，與意見領袖，因為發表了某些看法，而被大量攻擊的時候，會不會害到韓國瑜？那就很難說」、「韓的兩成拖累2018的八成」。

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