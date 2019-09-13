郭台銘帶槍出走國民黨！韓粉決裂知識藍　恐陷「棄韓保郭」惡夢

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，投下政壇震撼彈。回顧過往，前司法院長林洋港、前國民黨秘書長宋楚瑜也都是脫黨參選，雙雙遭開除黨籍，如今郭台銘走上同樣一條路能否勝出？有學者樂觀其成，認為郭台銘若與台北市長柯文哲結盟，將能搶佔年輕人、知識藍及經濟選民，可望發生棄保效應。

前國民黨主席連戰發起連署，黨內31位大老12日共同登報呼籲團結，隔空向郭台銘喊話。當天下午，郭台銘迅即宣布退黨，痛批國民黨迂腐守舊，遭一群百年世襲的中常委把持，將政黨利益擺在國家利益前，這和他當初返回國民黨的初衷完全背道而馳，他不會再眷戀這個政黨，更何況名單上某些人「人在曹營心在漢」。

▲郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）

郭台銘辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日下午代表郭台銘前往黨中央辦理退黨事宜，引起媒體追逐。她受訪時指出，郭台銘是政治素人，對於國民黨舊思維、藍綠政治分贓非常不屑，儘管國民黨的連署聲明不是最後一根稻草，但確實是因素之一，而她也不會去點名哪些人「心不在曹營」，相信那些人心知肚明。

蔡沁瑜爆料，早在高雄市長韓國瑜新北造勢前幾天，馬英九就親自上門勸說，希望郭能再好好想清楚，以大局為重。她說，當時郭台銘見馬英九情緒激動、數度哽咽，內心很不捨，反過來勸馬不要去幫韓站台了，沒想到馬英九最後去了，竟還被當眾噓下台，讓他聽聞後更是不忍，認為這是對馬英九的一種羞辱。

▲蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）

蔡沁瑜說，馬英九深愛國民黨，選擇出席造勢，這讓郭台銘深刻體悟到「政黨的束縛及政黨的理念，讓一個人沒辦法選擇對的方向」，所以選擇退黨。至於有媒體問到郭台銘是不是過河拆橋，她則當場反問記者，「哪裡過河拆橋？你可以告訴我哪裡過河拆橋嗎？今天郭先生對國民黨沒有任何一分的虧欠！」

事後，馬英九辦公室證實，馬上周確實親自拜訪，也曾當面勸郭台銘以大局為重。至於其他細節部分，馬辦未多作回應。

▲政論節目分析郭台銘出走，加上近日種種事件，韓粉與知識藍陷入決裂。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

政論節目《關鍵時刻》當晚以此為題，探討藍營選民分裂，認為從近日的日本學者、拒讀台大等事件，到現在韓粉不信天下雜誌民調、群起攻之，已經讓許多知識藍、北部藍及菁英藍受不了。如今郭台銘出走，不僅可能成為韓粉與知識藍分道揚鑣的關鍵，也將為郭劃出一塊清晰的選民版圖。

根據《華視新聞》報導，台大政治系副教授彭錦鵬分析，郭台銘選總統雖被開除黨籍，但若「郭柯合」拉攏青年票、知識藍票倉，待2、3個月政策論述較清楚後，棄保效應可能在大選中發生，屆時將迎來「棄韓保郭」、三強鼎立之勢。

▲學者分析，若郭台銘、柯文哲結盟，有望在大選中發生棄保。（圖／記者陳凱力翻攝）