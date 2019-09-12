快訊／郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘正式退出國民黨！對於國民黨大老連署登報呼籲團結，郭台銘辦公室12日表示，看到這份中國國民黨大老們的聲明，郭台銘可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢，「即日起，郭台銘先生退出中國國民黨。」

郭台銘是否會與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟參選，至今的動向仍撲朔迷離。國民黨大老、榮譽黨主席連戰，以及前總統馬英九、現任黨主席吳敦義共31人，一起連署發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並刊登在9月12日的報紙頭版，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

對此，郭台銘辦公室回應，「看到這份中國國民黨大老們的聲明，郭先生可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢，因此我們更擔憂的是，如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委，在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨，即日起郭台銘先生退出中國國民黨。」

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）



►「即日起，我退出老化黨。」