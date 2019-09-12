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起飛10分鐘引擎冒火「陣陣烤鳥焦味」　載有176乘客尖叫留遺言

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▲▼飛機起飛10分鐘引擎冒火「陣陣烤鳥焦味」。（圖／翻攝自IG／rodriguez_revolution）

▲引擎冒火嚇壞乘客。（圖／翻攝自IG／rodriguez_revolution）

記者丁維瑀／綜合報導

加拿大廉航Swoop一架班機10日本來要從亞博斯福國際機場（Abbotsford International Airport）飛往愛德蒙頓（Edmonton），怎料起飛10分鐘後，引擎就起火冒煙，當時機上載有176名乘客，許多人驚慌失措，甚至有人留下遺言，所幸最後飛機平安折返並降落。

《加拿大廣播公司》報導，10日上午，這架312班機要前往愛德蒙頓，起飛不久後卻遭遇鳥擊，小鳥被吸進引擎中，乘客則聽到一聲巨響。社群媒體流傳的影片可見，飛機引擎噴出火焰並冒煙，許多乘客則向機組人員大吼「著火了」，幸好最後班機平安返回亞博斯福機場。

飛機緊急迫降時，有旅客一度以為無法再與親人見面，留下遺言；有人就回憶，「我開始傳訊息給我媽，告訴她飛機出問題了，我愛你。」另一名乘客雷納（Donna-Lee Rayner）則聲稱飛機內部有煙，還有燒焦的氣味。

雷納表示，班機起飛後，大家聽到「砰砰砰」的巨響，接著煙霧進入機艙，「其中一個引擎吸進一些鳥，味道就是來自牠們。」飛機最後安全著陸，沒有人員傷亡。

Swoop隨後發表聲明指出，「起飛不久後受到鳥類襲擊的關係，我們可以確定312航班安全降落在亞博斯福，所有旅客都安全回到陸地，沒有發生意外。感謝我們的機師與機組人員確保所有旅客的安全。」

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