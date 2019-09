起飛10分鐘引擎冒火「陣陣烤鳥焦味」　載有176乘客尖叫留遺言

▲引擎冒火嚇壞乘客。(圖/翻攝自IG/rodriguez_revolution)



記者丁維瑀/綜合報導

加拿大廉航Swoop一架班機10日本來要從亞博斯福國際機場(Abbotsford International Airport)飛往愛德蒙頓(Edmonton),怎料起飛10分鐘後,引擎就起火冒煙,當時機上載有176名乘客,許多人驚慌失措,甚至有人留下遺言,所幸最後飛機平安折返並降落。

《加拿大廣播公司》報導,10日上午,這架312班機要前往愛德蒙頓,起飛不久後卻遭遇鳥擊,小鳥被吸進引擎中,乘客則聽到一聲巨響。社群媒體流傳的影片可見,飛機引擎噴出火焰並冒煙,許多乘客則向機組人員大吼「著火了」,幸好最後班機平安返回亞博斯福機場。

飛機緊急迫降時,有旅客一度以為無法再與親人見面,留下遺言;有人就回憶,「我開始傳訊息給我媽,告訴她飛機出問題了,我愛你。」另一名乘客雷納(Donna-Lee Rayner)則聲稱飛機內部有煙,還有燒焦的氣味。

雷納表示,班機起飛後,大家聽到「砰砰砰」的巨響,接著煙霧進入機艙,「其中一個引擎吸進一些鳥,味道就是來自牠們。」飛機最後安全著陸,沒有人員傷亡。

Swoop隨後發表聲明指出,「起飛不久後受到鳥類襲擊的關係,我們可以確定312航班安全降落在亞博斯福,所有旅客都安全回到陸地,沒有發生意外。感謝我們的機師與機組人員確保所有旅客的安全。」

