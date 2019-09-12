美最高法院通過　禁中美洲移民「直接申請庇護」！川普讚：大勝利

▲中美洲移民想進入越過美墨邊界遭遣返，排隊進入臨時收容所。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國最高法院11日批准一項限制令，禁止移民在未尋求行經的第三國庇護之前，向美國申請庇護，等於中南美洲的移民要入境美國時，最終都必須向墨西哥先申請，而墨西哥一直拒絕這個做法。此限制令等於對移民入境又更加嚴苛，川普在推特上表示，這是邊境的一大勝利。

這項禁制令規定，若是移民打算從原國家之外的第三國，通過邊界進入美國的話，要先申請尋求該國的庇護，否則就無法入境美國。這意外著想從中美洲逃離貧窮、戰亂的移民，基本上大都失去資格，來自非洲、亞洲或南美洲國家的移民也面臨同樣命運。

該限制令今年7月宣布後，就面臨法律挑戰，如今順利在最高法院通過，一向對於移民非常嚴厲的川普在推特上稱讚，高等法院批准限制令是，「邊界對尋求庇護者的一大勝利」。

▲川普稱限制令是「一大勝利」。（圖／路透）



美聯社分析，目前不確定這項限制令與其他移民的限制令會如何一起運作，舉例來說，現在還有數千人在等著從美墨邊界進入美國，尋求庇護，而有高過3萬人已經被送回墨西哥，再次等待庇護申請。

想要進入美國尋求庇護的人必須通過非常艱難、被稱作「信用恐懼」（credible fear）的面試，而在新限制令下，這些人若沒有先在第三國尋求庇護，就不可能通過面試，這些人會進入到快速遣返的程序，還得自費從美國飛回原本的國家。而墨西哥一直以來也不斷拒絕成為所謂「第三國」，因為這意味著該國要先替美國審查庇護條件。



在此案中代表移民倡議團體的律師格倫特（Lee Gelernt）表示，「這只是暫時性的一步，我們希望最終能獲勝，有上千個家庭的性命受到威脅」。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）的請願書也指出，限制令的實施將否決幾乎所有從南部邊境來的庇護尋求者。最高法院9位法官中，較傾向自由派的大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）和索托馬約爾（Sonia Sotomayor）不同意這個做法。

美國司法部的發言人則華特尼斯特（Alexei Woltornist）則說，對於最高法院介入此案感到很高興，「這個行動將會幫助政府達成為南部邊界危機帶來新秩序的目標，並關閉我們移民系統的漏洞」。

