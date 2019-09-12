高雄大港開唱被「政治力刁難」　陳其邁：粗暴的扼殺自由歌聲

▲陳其邁深夜感性發文挺「大港開唱」。（圖／記者洪靖宜攝）

記者張靖榕／綜合報導

深耕16年的「大港開唱」2020年將停辦一屆，讓許多人深感惋惜，一向力挺大港開唱的行政院副院長陳其邁深夜也在臉書發文感嘆，「政治力各種千奇百怪的刁難，接連不斷，粗暴的扼殺了自由的歌聲。」他表示，要摧毀文化品牌可以非常快，但他相信大港開唱「我們終會有再見面的一天。」

陳其邁表示，晚上聽到Megaport 大港開唱「被再見」的消息，打了電話給獨立樂團「滅火器」主唱楊大正，「也許是心情都不好吧，胡亂安慰了他幾句，然後我跟他就陷入了靜默⋯⋯」。他說自己最後實在想不出什麼安慰的話，只說了「就這樣，加油！」然後掛斷電話。

▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

「每年在壯闊的海港，獨立樂團自由奔放的歌唱，不只是高雄人的期待，也吸引全台灣年輕人都來朝聖」，陳其邁指出，這些年舉辦的11屆大港開唱，早已是台灣民間主辦規模最大的音樂盛典，「讓許多人因此覺得『我是高雄人，我驕傲。』」

不過「文化品牌的建立很困難，但是要摧毀它卻很快」，陳其邁說，過去一年來，「大港開唱遭受抹黑、查水表，以及政治力各種千奇百怪的刁難，接連不斷，粗暴的扼殺了自由的歌聲。」他節錄了一段《惜別的海岸》當中的歌詞，「為了環境不能來完成，彼段永遠難忘的戀情，孤單來到昔日的海岸，景致猶原也沒改變，不平靜的海浪聲，像我不平靜的心情，啊，離別的情景浮在眼前，雖然一切攏是環境來造成，對你的感情也是無變......」

最後，陳其邁在文末表示，他相信「大港開唱，我們終會有再見面的一天。屆時，我們也會大聲的歌唱，自由的吶喊！」

▲陳其邁參加大港開唱。（圖／記者洪靖宜攝）

大港開唱11日晚間在臉書粉專上表示，團隊從2006年開始固定在高雄舉辦音樂季，雖然創辦以來經歷許多困難，但從沒有後悔在高雄落腳，「身為主辦的我們感謝文化局這一路的長期支持，高雄市府也一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴。」

不過，大港開唱指出，高雄市府2018年底團隊變換後，今年年初開始感受到愈來愈多壓力，無論是「令人疲於奔命的調閱資料」或「議堂上的抨擊」，都讓團隊漸漸感受不到市府的支持，如果明年續辦，可能會面臨許多困難，因此決定停辦。

陳其邁的文章在臉書貼出後，立刻引來許多在「大港」擁有過美好回憶的網友們流連，「大港開唱很令人懷念！希望早日能夠恢復」、「還給我們原本幸福熱情的高雄」、「唉……真的鳳凰飛走了」、「還有機會改變，別難過」、「大港精神沒有輸」、「才幾個月高雄已經被摧殘成這樣」、「其邁才是高雄真正的市長」。